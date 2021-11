Więcej o aktualnej sytuacji epidemiologicznej COVID-19 przeczytasz na Gazeta.pl >>>

Piotr Gąsowski w nocy z wtorku na środę opublikował niepokojące nagranie w mediach społecznościowych. Widzimy na nim prezentera w masce tlenowej oraz siedzącego na krześle, do którego jest przypięty pasami. Zdradził, że ma koronawirusa i była mu potrzebna specjalistyczna pomoc. Finalnie trafił do szpitala, gdzie wraca do zdrowia.

Piotr Gąsowski trafił do szpitala. Udostępnił niepokojące nagranie. "Dopadło i mnie"

Prowadzący program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", mimo że był pod maską tlenową, nie miał wcale zepsutego humoru. Na udostępnionym na InstaStories nagraniu wygląda na w miarę spokojnego. To pewnie dlatego, że jest pod dobrą opieką medyków, o których wspomniał w filmiku. Gąsowski przekazał również, że aktualnie znajduje się w szpitalu.

Dzień dobry państwu, w końcu mnie dowaliło, COVID-19, ale jak chorować, to tylko z taką ekipą, która tu przyjechała, naprawdę dziękuję wam. (...) Jestem już w szpitalu pod świetną opieką - powiedział cicho na udostępnionym nagraniu.

Dodał, że jest zaszczepiony i na szczęście przechodzi to w miarę łagodnie. Wspomniał jednak o pacjentach niezaszczepionych, którzy na szpitalnych oddziałach walczą o życie.

Uwaga! Relacja niesponsorowana! Dlatego, że jestem zaszczepiony, przechodzę to w miarę łatwo, w przeciwieństwie do niezaszczepionych pacjentów. Widzę to wokół mnie! - napisał, publikując filmik.

Piotrowi Gąsowskiemu życzymy dużo zdrowia i szybkiego powrotu do pełni sił.