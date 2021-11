Adam Konkol, lider nowo powstałego zespołu Łzy, zgłosił grupę do udziału w selekcjach do Konkursu Piosenki Eurowizji w Turynie. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że jest to niezgodne z regulaminem.

7 EastNews Otwórz galerię Na Gazeta.pl