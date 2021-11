Więcej na temat fryzur znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Klaudia Halejcio chętnie relacjonuje chwile ze swojego życia, a odkąd kilka miesięcy temu została mamą, na jej profilu na Instagramie można zobaczyć wiele kadrów z córką. Tym razem na InstaStories dodała relację prosto z fryzjerskiego fotela. Poddała się zabiegom, dzięki którym odświeżyła fryzurę i kolor na głowie. Fani mogli zobaczyć efekt przed i po.

Klaudia Halejcio ma nową fryzurę. Pochwaliła się efektami. "Dzisiejsze wyjście mogę określić mianem luksusu"

Klaudia Halejcio od dawna nie miała czasu na wyjścia dla własnej przyjemności. A taką bez wątpienia była wizyta u fryzjera, którą zrelacjonowała na InstaStories. Przyznała, że ostatnio farbowała włosy w domu, co nie zawsze przynosiło oczekiwany efekt. Dlatego tym razem oddała się w ręce profesjonalisty.

Po różnie kończących się przebojach z moim domowym farbowaniem, dzisiejsze wyjście mogę określić mianem "luksusu" - napisała na Instagramie.

Nagrała także filmiki podczas strzyżenia z dopiskiem pod adresem fryzjera: "kazał siedzieć grzecznie".

Patrzcie kochani, z jaką pasją on to robi - chwaliła stylistę fryzur.

Na koniec nie mogło zabraknąć zdjęcia przed i po, które zestawiła razem, by fani mogli porównać i dostrzec różnice. Klaudia Halejcio skróciła i zafarbowała włosy, a dodatkowo poddała je zabiegowi regeneracyjnemu. Została wierna kolorowi, który nosi od kilku lat - brązowi w czekoladowym odcieniu. Nowa fryzura to klasyczne cięcie do szyi i wyprostowane kosmyki. Aktorka na koniec zapytała fanów, co myślą o jej nowej odsłonie, dodając przyciski, by głosowali. A jak wam podoba się fryzura Klaudii Halejcio?

