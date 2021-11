Więcej newsów na temat życia prywatnego gwiazd znajdziecie na gazeta.pl.

Natalia Kukulska nigdy nie ukrywała tego, że wartości, które wyznaje jej młodszy brat, są bardzo odległe od tych, którymi sama się kieruje. Wokalistka omija skandale i ceni sobie poukładane życie rodzinne, czego nie można powiedzieć o Piotrze Kukulskim. Przyrodnie rodzeństwo nie dogadywało się od najmłodszych lat, ale ich konflikt sięgnął apogeum wtedy, kiedy Pikej postanowił zaistnieć w show-biznesie.

Prasa rozpisywała się wówczas, że dzieci Jarosława Kukulskiego nie pałają do siebie wzajemną sympatią. Córka kompozytora nie chciała wypowiadać się na ten temat w mediach, by nie podsycać gorącej już atmosfery. "Nie lubię do tego wracać" - wyznała w najnowszym wywiadzie, którego udzieliła Agnieszce Woźniak-Starak. Zdradziła jednak, jaka relacja łączy ją teraz z Piotrem.

Natalia Kukulska pierwszy raz od dawna o bracie: Kibicuję mu

Natalia Kukulska była gościem prowadzonego między innymi przez Agnieszkę Woźniak-Starak cyklu rozmów "Oświeceni Hedoniści". Wokalistka analizowała, jak milczenie pomaga w przezwyciężeniu trudnego momentu, który może pojawić się na drodze zawodowej każdego artysty. Właśnie tę metodę przetrwania zastosowała w przypadku medialnego konfliktu z Pikejem.

Była kiedyś długa historia związana z moim bratem, która była dla mnie bardzo ciężka. Nie lubię do tego wracać, ale mówię o tym w kontekście, że ja wtedy nabrałam wody w usta i po prostu na tym wygrałam - wspomina.

Natalia Kukulska, Piotr Kukulski KAPiF

Córka Anny Jantar zdobyła się jednak na to, by po raz pierwszy od wielu lat wypowiedzieć się publicznie na temat Piotra. Zdradziła, że ich konflikt został zażegnany, jednak nadal relacja rodzeństwa odbiega od ideału. Jako starsza siostra życzy Pikejowi szczęścia i powodzenia w życiu.

Mamy relacje bardzo poprawne. Nie są one jakieś bliskie, bo jego nawet w Polsce nie ma, ale bardzo chciałabym, żeby był szczęśliwy, żeby znalazł cel w życiu. Bardzo kibicuję mu, żeby tak się stało - słyszymy w podkaście.

Myślicie, że Piotr Kukulski doceni tak miłe słowa Natalii?

