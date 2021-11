O Oprah Winfrey, Adele i wielu innych zagranicznych gwiazdach informacje znajdziesz również na stronie Gazeta.pl.

Adele w tym roku sprawiła ogromny prezent swoim fanom. Zakończyła trwającą sześć lat przerwę od muzycznej kariery i w październiku opublikowała singiel "Easy On Me" oraz teledysk do utworu. Natomiast na dniach, bo już 19 listopada, ukaże się jej nowa płyta, której promocja trwa w najlepsze. Ostatnio piosenkarka wystąpiła na koncercie w ramach wydarzenia "One Night Only". Nie zabrakło na nim Oprah Winfrey, której wideo stało się hitem wśród internautów.

Oprah Winfrey "podśpiewuje" przebój "Hello" Adele. Internauci reagują

Oprah Winfrey podczas występu Adele bawiła się razem z inną artystką - Lizzo. Jak widać na opublikowanym filmiku dopisywały im doskonałe humory. Ubrana w ciemnoniebieski, elegancki komplet dziennikarka i raperka starały się śpiewać razem z brytyjską gwiazdą, której przebój "Hello" słyszymy na nagraniu. W opisie natomiast prezenterka zagadała do koleżanki.

Lizzo, na jaki koncert idziemy jako następny?! - czytamy.

Wideo podbiło serca internautów, którzy pisali, że Winfrey i Lizzo to duet, który był potrzebny niektórym, choć nie mieli oni tego świadomości. Czujni obserwatorzy prezenterki zwrócili jednak uwagę, że myliła się podczas podśpiewywania "Hello". Byli z tego powodu rozbawieni.

Kocham to, że tak naprawdę nie znałaś słów.

Kocham ciocię O (Oprah - dop. red.), nigdy nie zna słów, ale i tak śpiewa całym sercem. Haha, uwielbiam - pisali w komentarzach pod zamieszczonym przez Winfrey postem.

Dziękowali również dziennikarce, za wywiad, który przeprowadziła z Adele. Odbył się on w ramach tego samego programu "One Night Only" stacji CBS, co i koncert brytyjskiej piosenkarki.

