Meghan Markle i książę Harry od 2018 roku są małżeństwem. Świat dość szybko podzielił się na dwa obozy. Jeden kibicuje związkowi księcia i aktorki, drugi nie daje im najmniejszych szans i odlicza dni do rozwodu. Co na ten temat mówi Sally Morgan, wróżka, z której usług regularnie korzystała księżna Diana?

Pracowała w ambasadzie, pierwszy ślub wzięła na Jamajce. Tak wyglądało życie Meghan

Wróżka księżnej Diany o małżeństwie księcia Harry'ego i Meghan Markle

Sally Morgan od lat zajmuje się przepowiadaniem przyszłości gwiazdom. Jest też częstą gościnią w różnych programach telewizyjnych, gdzie zdradza szczegóły z tego, co "zobaczyła" w przyszłości. Choć rodzina królewska nieszczególnie jest skora, żeby to potwierdzić, Sally utrzymuje, że przez lata była bliską przyjaciółką księżnej Diany, która korzystała również z jej usług jako medium. W programie śniadaniowym "The Morning Show" regularnie nie tylko stawia widzom dzienny horoskop. Ostatnio zdradziła co nieco ze swoich wizji na temat księcia Harry'ego i jego małżeństwa z Meghan Markle.

Sally Morgan twierdzi, że nie tylko przyjaźniła się z księżną Dianą, ale ma też kontakt z Harrym. Książę miał się konsultować z wróżką, kiedy był w związku z Cressidą Bonas, swoją byłą dziewczyną. Harry dopytywał najpierw o to, co Sally "zobaczyła" przed śmiercią Diany (wróżka utrzymuje, że przepowiedziała paryski wypadek i śmierć Lady Di), potem zaś przeszedł do kwestii, która interesowała go osobiście:

Jakiego koloru włosy będzie miała moja przyszła żona? Czy będzie blondynką? - zapytał Sally, zapewne w nadziei, że ta odpowie twierdząco - Cressida Bonas właśnie tego koloru miała włosy.

I być może to właśnie Sally możemy dziękować za to, że Harry ostatecznie rozstał się z Cressidą:

Odpowiedziałam, że ożeni się z kimś, kto będzie miał ciemne włosy - zdradziła Sally Morgan.

Sami widzicie, że Meghan była Harry'emu pisana. Ale co Sally Morgan - "zwykła kobieta z niezwykłym darem", jak przedstawia się na swoim koncie na Twitterze - mówi o przyszłości Meghan Markle i księcia Harry'ego?

Tak wyglądałaby Diana w długich włosach

Wiele przepowiedni mówi, że ich małżeństwo nie przetrwa. Ale ja myślę, że się nie rozwiodą. Ich związek będzie trwał i nie ma najmniejszych wątpliwości co do tego, że będzie tak, jak ona tego chce. Nie wątpcie w to! - utwierdziła słuchaczy wróżka.

No, jak tak, to my nie mamy więcej pytań. Toast za Harry'ego i Meghan!