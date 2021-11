Lewandowska, Wieniawa i Socha powracają w reklamie marki Apart. Małgosia olśniewa w czerni

Nowa kampania marki Apart jest połączeniem dwóch form artyzmu - jubilerskiego i plastycznego. Przywodzi na myśl przenikanie się teraźniejszości z fantazją. Inspiracją dla tej kampanii były przestrzenne kartki świąteczne sprzed lat, które po otwarciu zachwycały bajecznymi, wielowymiarowymi obrazami i przenosiły nas do bajkowego świata niczym z malarskiej akwareli. Do pracy nad kampanią zaproszono Igora Kubika - artystę wizualnego i projektanta, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Na podstawie stworzonych przez niego prac powstała imponująca scenografia, dzięki której możliwe było zrealizowanie filmu i zdjęć w bajkowym świecie. W tę niezwykłą podróż zapraszają trzy wyjątkowe bohaterki kampanii - Małgorzata Socha, Anna Lewandowska i Julia Wieniawa.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Małgorzata Socha nie przyjęła nazwiska po mężu?

Lewandowska, Wieniawa i Socha powracają w reklamie Apartu. Małgosia w czerni olśniewa

Małgorzata Socha przenosi się w pełne świątecznego nastroju miejskie pejzaże z rozświetlonymi witrynami sklepowymi, z lodowiskiem na głównym placu, na którym pośród roześmianego tłumu trwają zaręczyny. W tej scenerii nie zabrakło samochodu wypełnionego prezentami i oczywiście spotkanego przez aktorkę Świętego Mikołaja, który wręcza jej prezent.

Gwiazdy w tegorocznej kampanii Apartu materiały prasowe

Anna Lewandowska pojawia się w ciepłych wnętrzach domowego zacisza wypełnionych udekorowaną choinką i prezentami, a Julia w spowitych bielą górskich krajobrazach w blasku rozgwieżdżonego nieba, z migoczącymi światłami w oknach oddalonej, malowniczej chatki. W tym zaczarowanym świecie śnieg w dłoniach Julii zmienia się w skrzący się diamentami pierścionek.

Gwiazdy w tegorocznej kampanii Apartu materiały prasowe

Klimatyczne zdjęcia oraz filmy, które są dziełem Marcina Tyszki, to prawdziwie bajkowa sceneria, na tle której zaprezentowano biżuterię z kolekcji Apart należącej do najchętniej wybieranych świątecznych upominków od lat. Wśród premierowych wzorów nie mogło zabraknąć diamentów, które są wizytówką marki. Uwagę przykuwają szczególnie dwie nowe kolekcje - Perfect Illusion oraz Vintage. Wzory z nich pochodzące olśniewają nie tylko szlachetnymi refleksami, ale także kunsztem form. Nowością jest także specjalna diamentowa linia premium, czyli ekskluzywne złote pierścionki z diamentami o różnych szlifach, w których centralny diament ma masę minimum 1 karata.