Więcej tekstów na temat medialnych wyjść gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl.

REKLAMA

Nagrody InStyle powróciły po zeszłorocznej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19. Na szóstej odsłonie wydarzenia gościło dziesiątki gwiazd związanych ze światem mody, aktorstwa, modelingu i filmu. Rozdanie odbyło się w Getty Center w Los Angeles.

Zobacz wideo Doda nie wiedziała, w co ubrać się ina galę Flesz Fashion Night

Hudson modową porażką, ale sytuację ratuje Perry. A Kidman? Mocne wycięcia!

Gala InStyle: Kidman, Crawford, Gerber. Kto jeszcze?

Nicole Kidman na rozdaniu InStyle postawiła na mroczny look - choć sukienka mieniła się za sprawą błyszczących cekinów, to kolorystyka stylizacji była dosyć chłodna, co idealnie grało z posągową urodą aktorki. Do tego mocniej umalowane oczy i czarna marynarka luźno zwisająca z ramienia.

Nicole Kidman East News

Miranda Kerr ostatnio polubiła się z sukienkami za kolano, które pięknie podkreślają jej smukłą sylwetkę. Tym razem wybrała czarną kreację ze złotymi wstawkami.

Miranda Kerr East News

Zaskoczeniem była metamorfoza córki Cindy Crawford, która przy okazji wyjścia pochwaliła się nową fryzurą. Obecnie nosi nieokiełznaną grzywkę. Do tego delikatny makijaż, subtelnie podkreślający urodę 20-latki i biała sukienka ze srebrnymi cekinami i piórami.

Kaia Gerber East News

Na gali gościła również mama modelki. Panie razem pozowały na ściance - Kaia poważna, z kolei Cindy szeroko uśmiechała się do paparazzich.

Kaia Gerber, Cindy Crawford East News

Na odważną odsłonę zdecydowała się Elle Fanning. Prosty dół bez żadnych zdobień uzupełniła o nietypowy top-naszyjnik ze złota, który idealnie komponował się z jasnymi włosami aktorki.

Elle Fanning East News

Gala Academy Museum... Kidman olśniewa, Katy Perry w lateksie. Najpiękniej? Gaga

Więcej zdjęć z gali InStyle znajdziecie w naszej galerii.

Gala InStyle [ZDJĘCIA]Otwórz galerię

Zobacz też: Gala Baby2Baby. Dumny Jeff Bezos z nową dziewczyną, a wdowa po Kobe Bryancie cała w różowych piórkach