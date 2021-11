Więcej o życiu rodziny królewskiej znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Królowej Elżbiecie II zależy na doskonałej reputacji jej rodu. Jednak Windsorom do ideału naprawdę daleko. O romansie Karola i Camilli, trudnych doświadczeniach księżnej Diany i konflikcie Meghan Markle z królową wiedzą już wszyscy. A jakie sekrety brytyjska rodzina królewska wciąż stara się ukryć przed poddanymi?

Zobacz wideo Książę Harry i Meghan Markle. Odejście z rodziny królewskiej miało swoje konsekwencje

Kto zatrzymał bicie serca Jerzego V?

19 stycznia 1936 roku Jerzy V po raz ostatni spotkał się z ministrami. Już wtedy dziadek Elżbiety II cierpiał na poważną infekcję płuc.

Jerzy V East News

Następnego dnia lekarze króla stwierdzili, że jego godziny są policzone. Stan władcy określono jako wegetatywny. Mimo to śmierć nie nadchodziła. Wieczorem otoczenie króla stanęło przed ważnym dylematem - jeśli władca wyzionąłby ducha po północy, poranna prasa nie zdołałaby poinformować o tym poddanych. O odejściu Jerzego napisałyby dopiero znacznie mniej prestiżowe gazety popołudniowe.

Żeby przyspieszyć śmierć głowy państwa mężczyźnie podano mieszankę kokainy i morfiny. Nie wiadomo, czy sam król wyraził na to zgodę, ani kto konkretnie podjął decyzję. Ale nawet jeśli sam chciałby skrócić swoją mękę, to taka procedura była wtedy (i jest do dziś!) nielegalna.

Tragiczne losy sióstr Bowes-Lyon

Wstydliwym sekretem dla rodziny królewskiej jest okrutne potraktowanie sióstr Bowes-Lyon. Dziewczynki nie rozwijały się prawidłowo. W związku z tym członkowie rodu Winsorów postanowili zataić ich istnienie przed światem. Bratanice królowej Elżbiety - Nerissa, urodzona w 1919 roku, oraz młodsza o siedem lat Katherine - nie tylko nie zostały dopuszczone do ceremonii zaślubin Królowej Matki.

Królowa Elżbieta II ma problemy ze zdrowiem. Nie pojawiła się na wydarzeniu

Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną zostały po prostu uznane za zmarłe za życia, przez co nie zapewniono im też właściwej opieki i wsparcia terapeutycznego. Niechciane krewne spędziły życie w szpitalach psychiatrycznych.

Zapomniane krewne Elżbiety II JAMES CUTLER

Członkowie rodu królewskiego nie zjawili się nawet na pogrzebie Nersissy. Oficjalnie podano, że obie siostry zmarły kolejno w 1940 i 1961 roku. Jednak, jak się okazało, nie miało to wiele wspólnego z prawdą. Dziennikarskie śledztwo udowodniło, że Nerissa zmarła dopiero w latach 80-tych, a jej młodsza siostra, choć dawno uznana za martwą, została odnaleziona w szpitalu. Kiedy o sprawie zrobiło się głośno, Katherine przeniesiono do domu opieki, gdzie żyła aż do 2014 toku. Brytyjczycy poruszeni jej losem wysyłali kobiecie bukiety kwiatów. Zmarła w wieku 87 lat.

Zdrady księcia Filipa

Mąż królowej Elżbiety II był postacią niezwykłą. Dla niej to miała być miłość od pierwszego wejrzenia. Trudno jednak skupić się na pielęgnowaniu relacji, kiedy jest się najważniejszą postacią w całej Wielkiej Brytanii.

Co się będzie działo po śmierci królowej Elżbiety? Pałac ma precyzyjny plan

Elżbieta II poznała Filipa mając kilkanaście lat. Wybranek nie spodobał się rodzinie - krytykowano go za nieodpowiednie pochodzenie oraz bliskie związki z nazistami. Mimo to udało się doprowadzić do ślubu. Relacje w małżeństwie przez biografów rodziny królewskiej nazywano partnerskimi. To partnerstwo działało jednak w oparciu o separację.

Filip żył w cieniu małżonki, gdzie doskwierała mu samotność. Radził z nią sobie spotykając się się z innymi kobietami.

Sarah Bradford, pisząca o życiu Wisdorów stwierdziła:

Filip ma romanse, a królowa nauczyła się to tolerować.

Elżbieta II i książę Filip East News

Podobno najchętniej spotykał się z młodymi, pięknymi arystokratkami. Wśród kochanek Filipa znalazły się m.in. tancerka Patricia Kluge i modelka Christine Keeler. Arystokrata miał też brać udział w wielu erotycznych imprezach, podczas których przechadzał się zupełnie nago. Żadne dowody nie wyszły jednak na jaw. Wszystkie zdjęcia zrobione podczas takich imprez miała wykupić sama rodzina królewska. Elżbieta i Filip spędzili razem ponad 70 lat.

Niezależna księżniczka Małgorzata

Małgorzata, nazywana czarną owca rodziny królewskiej, to młodsza siostra królowej Elżbiety II.

Nie przejmowała się konwenansami. Paliła papierosy, wdawała się w romanse ze znacznie starszymi i znacznie młodszymi mężczyznami, a dzień najchętniej zaczynała czytając gazety i popijając drinki na bazie wódki. Słynęła nie tylko z buntowniczego charakteru. Wyróżniała ją przede wszystkim niezwykła inteligencja.

Na życiu księżniczki duże piętno odcisnęła relacja z adiutantem jej ojca, Peterem Townsendem. Mężczyzna był 16 lat starszy i żonaty, a rodzina królewska robiła wszystko żeby rozdzielić parę.

Książę William wściekły? Chodzi o plan "The Crown". "Mógł oglądać z okna swojej sypialni"

Elżbieta II wysłała go nawet do Brukseli. Miłość, wbrew przewidywaniom, pokonała odległość i próbę czasu. Jednak po powrocie ukochanego Małgorzaty do Zjednoczonego Królestwa postawiono im ultimatum. Księżniczka mogła wyjść za swojego wybranka, ale tylko zrzekając się wszystkich przywilejów. Nie zdecydowała się na ten krok. Mimo to obiecali sobie, że nie zwiążą się z nikim innym.

Brytyjska rodzina królewska English Heritage/Image State/East News

Kiedy okazało się, że Townsend złamał obietnicę, Małgorzata próbowała uśmierzyć ból bawiąc się na imprezach, wchodząc w relację z innymi mężczyznami i pijąc coraz więcej alkoholu. Nigdy już nie zakochała się tak bardzo. Uzależnienie wpłynęło na to, że zmarła w 2002 roku.