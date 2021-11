Więcej o Teamie X przeczytasz na Gazeta.pl

Druga edycja Teamu X powoli dobiega końca. Youtuberzy nie zwalniają tempa i jeszcze w tym roku wyruszą w drugą trasę koncertową. Fani będą mieli okazję wysłuchać na żywo nowej piosenki, która powstała w celu wypromowania płatków śniadaniowych. Tytuł był inspirowany jedną z piosenek Justina Biebera.

Zobacz wideo Team X pokazał kulisy pierwszego koncertu

Team X zatytułował piosenkę tak samo, jak Justin Bieber

Kolejna piosenka Teamu X stała się hitem internetu. Co ciekawe, youtuberzy postanowili zaczerpnąć inspiracji od znanego i bardzo doświadczonego artysty. Tytuł piosenki został skopiowany od kultowego utworu "Yummy" Justina Biebera. Kanadyjski muzyk podbił nim światowe listy przebojów.

Youtuberzy umieścili w pudełkach swoje fotografie z dzieciństwa

Youtuberzy pokusili się o unikatowe upominki. Specjalnie dla fanów przygotowali własne zdjęcia z dzieciństwa, jakie można znaleźć w każdym pudełku z płatkami. Członkowie Teamu X obiecali, że będą udostępniać na InstaStories profile osób, którym uda się znaleźć dwa polaroidy - jeden z fotografią z przeszłości i drugi z teraźniejszości. Wszystkie zdjęcia zostały podpisane przez influencerów.

Nowa piosenka Natsu podbija sieć. Youtuberka popularniejsza od Malika Montany

Fani mają szansę na wizytę w domu Teamu X

Zakup płatków Teamu X to kolejna okazja do zdobycia Złotego Biletu. Upoważnia on do wizyty w domu youtuberów i spędzenia całego dnia z idolami. Pierwsi szczęśliwcy zostali wylosowani na samym początku projektu. Mieli wtedy okazje nagrać filmiki z youtuberami i lepiej ich poznać.