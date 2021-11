Więcej ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Olga Bołądź na swoje brazylijskie wakacje wyjechała z partnerem. Wygląda na to, że para spędza w Rio de Janeiro niezapomniane chwile.

Nieważne gdzie. Ważne z kim - napisała na Instagramie.

Partnerem aktorki, znanej przede wszystkim z produkcji Patryka Vegi, jest przedsiębiorca - Kuba. Zdjęciami z urlopu Bołądź dzieli się z fanami. Komentujący chętnie wysyłają jej pozdrowienia. Zazdroszczą też słońca.

Przywieźcie to słońce do Polski. Piękne widoki, miłego odpoczynku!

Uważajcie na rekiny! - zażartował jeden z fanów.

Na razie same kraby i rozgwiazdy - odpowiedziała aktorka.

Olga Bołądź na wymarzonych wakacjach

Chociaż artystka podkreśla, że najważniejsze jest dla niej towarzystwo ukochanego, to nie kryje, że wyjazd do Brazylii to spełnienie marzeń. To dlatego tak chętnie dzieli się niemal każdą spędzoną tam chwilą.

Pod fotografią z Copacabany zapytała fanów:

A czy wy macie jakieś miejsca, które zawsze chcieliście odwiedzić?

Tak. Zanzibar i USA!

Dużo w życiu widziałem, ale ty zawsze mnie zaskakujesz - padły odpowiedzi komentujących.

Swój wypoczynek Bołądź spędza aktywnie. Aktorka cieszy się słońcem na brazylijskich plażach, pływa na desce i przemierza dżunglę śpiewając polskie piosenki. Wieczorami czerpie z oferty miasta. Na stories zamieszcza filmiki z restauracji i nagrywa artystów dających koncerty w lokalnych klubach.

Jak wam się podobają takie wakacje? Też tęsknicie już za słońcem?