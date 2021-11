Więcej na temat brytyjskiej monarchii znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Królowa Elżbieta II jest najdłużej panującym władcą Wielkiej Brytanii. Na tronie zasiada od 1952 roku. Przez lata jej panowania opracowano plan, który zostanie wdrożony w przypadku śmierci monarchini. Co się w nim znalazło? Od sposobu przekazania wiadomości, aż po zbiór wydarzeń związanych z pożegnaniem i pogrzebem.

Co się będzie działo po śmierci królowej Elżbiety? Pałac ma precyzyjny plan pod kryptonimem "Operacja London Bridge"

Opracowano serię wydarzeń, która ma zostać uruchomiona po śmierci królowej. Kiedy odejdzie, pierwszą osobą, która poza rodziną się o tym dowie, będzie prywatny sekretarz monarchini Edward Young. Będzie on musiał niezwłocznie przekazać tę informację premierowi, lecz podać ją szyfrem, który będzie brzmiał: "Londyński most nie działa". Na to hasło premier uruchomi "Operację London Bridge". W ciągu kilku minut, poprzez bezpieczną linię - zawiadomi przywódców 15 krajów, w których królowa jest głową państwa. Wiadomość zostanie w ten sam sposób przekazana kolejnym 36 krajom Wspólnoty Narodów na całym świecie.

W tym samym dniu na bramie Pałacu Buckingham zostanie zawieszona czarna wstęga, która będzie wiadomością dla reszty Brytyjczyków. Rzecznik prasowy powiadomi media, które także mają na tę okazję specjalny plan działania. Przykładowo, wszystkie programy BBC zostaną wstrzymane, by uruchomić kanał poświęcony wiadomościom o royalsach, które tego dnia będą pojawiać się nieustannie. Logo BBC zostanie zmienione na czarne, a dziennikarze i pracownicy przebiorą się w czarne ubrania. Tego typu procedury mają już przygotowane także inne stacje telewizyjne i radiowe oraz brytyjska prasa.

Ale nie tylko dla mediów będzie to szczególny dzień. Przerwać pracę zamierzają giełda, firmy i sklepy w Wielkiej Brytanii. Wszystkie te obiekty zostaną zamknięte, by okazać szacunek. Dzień śmierci królowej to również ogromne zmiany dla księcia Karola. Natychmiast zostanie ogłoszony królem, a następnego dnia po odejściu matki, wygłosi pierwsze oficjalne przemówienie.

Nowy król i pogrzeb Elżbiety II

W Hyde Parku w Londynie wystrzeli 41 dział, a rząd przysięgnie wierność nowemu królowi. Wydarzenie będzie transmitowane w telewizji. Książę Karol będzie musiał wybrać imię, które będzie nosił jako król i już tego samego dnia wyruszy w podróż po Wielkiej Brytanii, odwiedzając przywódców w stolicach Walii, Szkocji i Irlandii Północnej.

Cztery dni po śmierci królowej, trumna z jej ciałem zostanie poprowadzona w procesji wojskowej z Pałacu Buckingham do Westminster Hall. Tam będzie spoczywać przez kolejne cztery dni. Później, kiedy rodzina królewska i najważniejsze osoby w państwie złożą wyrazy szacunku, drzwi będą otwarte dla reszty społeczeństwa. Jak donoszą media, spodziewane są kolejki składające się z setek tysięcy ludzi. Pogrzeb Elżbiety II ma odbyć się od 10 do 12 dni po śmierci. W dzień pogrzebu o godzinie 11 wybrzmią dzwony Big Bena. Ostatnie pożegnanie odbędzie się w Opactwie Westminsterskim, a na pogrzeb zostanie zaproszonych 2000 specjalnych gości. Po uroczystości trumna trafi do Zamku Windsor i kaplicy św. Jerzego, gdzie królowa ma spocząć obok swojego ojca Jerzego VI.

Oficjalna koronacja księcia Karola ma odbyć się w ciągu roku po pogrzebie. Będzie to w Wielkiej Brytanii kolejny dzień wolny od pracy. Odejście królowej i związane z tym zmiany dla brytyjskiej gospodarki już szacowane są na miliardy funtów. Zresztą i tu nastąpią nowości. Waluta zostanie wydrukowana z wizerunkiem nowego króla, a pieniądze z królową będą powoli wycofywane z użycia. To samo stanie się ze znaczkami pocztowymi i paszportami, ale także mundurami policyjnymi i wojskowymi. Hymn zostanie przemianowany na "God Save the King".