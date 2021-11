Więcej tekstów na temat medialnych wyjść gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl.

Lady Gaga w filmie "House of Gucci" wciela się w rolę Patrizii Reggiani, żony Maurizio Gucci (wnuka założyciela domu mody), która została skazana za wynajęcie mordercy do zastrzelenia byłego męża. Artystka ostatnio udzieliła wywiadu, w którym przyznała, że praca na planie wiele ją kosztowała. Obecnie dochodzi do siebie. Teraz pozostało jej już tylko promowanie produkcji i zbieranie laurów za, być może, oscarową rolę.

Lady Gaga w spektakularnej sukni na premierze filmu "Dom Gucci". Kabaretki, peleryna i brokat

Lady Gaga na premierze "House of Gucci" w bladej czerwieni

W weekend miała miejsce mediolańska premiera filmu "House of Gucci". Lady Gaga na tę okazję wybrała gorsetową sukienkę od Donatelli Versace w kolorze jarzębiny. Przy dekolcie miała sznurowane akcenty, a na dole kreacji spore rozcięcie pozwalające na eksponowanie opalonej nogi. Do niej dobrała szpilki na podwyższeniu w tym samym odcieniu. Wokalistka nie byłaby sobą, gdyby na tych wyrazistych elementach się skończyło. Mocno podkreślone oko, błyszcząca pomadka również zwracała uwagę. Podobnie jak platynowe włosy, ze spiętymi na czubku głowy kosmykami. W skrócie - w stylizacji Gagi działo się naprawdę sporo.

Ona sama zdawała się świetnie bawić, wymyślnie pozując na ściance i wysyłając buziaki paparazzi. Więcej zdjęć z premiery "House of Gucci" znajdziecie w naszej galerii.

"House of Gucci". Właśnie ukazał się drugi zwiastun. Dramaturgii dodaje muzyka

Film możecie oglądać w kinach od 26 listopada.

