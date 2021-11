Więcej tekstów na temat medialnych wyjść gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl.

W weekend na Scenie Relax w Warszawie odbyła się premiera sztuki "La Bombe". W jedną z głównych ról, Caroline, wcieliła się Anna Czartoryska-Niemczycka. Na wyjściu brylowała w towarzystwie męża i teściów.

Ciężarna Anna Czartoryska-Niemczycka na premierze "La Bombe"

W zeszłym tygodniu Anna Czartoryska-Niemczycka poinformowała na Instagramie, że spodziewa się czwartego dziecka. Aktorce, mimo że jest aktywna zawodowo i często publikuje zdjęcia w mediach społecznościowych, długo udawało się utrzymać informacje o ciąży w sekrecie i powiedziała o niej na swoich warunkach i w odpowiednim dla siebie momencie. Patrząc na zdjęcia z weekendu, widać że artystka mimo obecnego stanu, nie rezygnuje z obowiązków zawodowych. Pojawiła się na premierze spektaklu "La Bombe". Towarzyszył jej mąż, Michał Niemczycki, z którym wymieniała się czułościami na ściance. W międzyczasie gawędziła z teściami - Katarzyną Frank-Niemczycką i Zbigniewem Niemczyckim.

Czartoryska-Niemczycka miała na sobie ciemnozieloną sukienkę za kolano z koronkowym wykończeniem. Dobrała do niej szpilki w tym samym kolorze i niewielką czarną torebkę. Spod welurowej kreacji wyłaniał się sporych rozmiarów brzuszek. Nie wiadomo, który to miesiąc, ale patrząc na zdjęcia, łatwo się domyślić, że to już ostatnia prosta. Życzymy zdrowia!

