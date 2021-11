Więcej newsów o życiu prywatnym gwiazd znajdziecie w naszym boksie na Gazeta.pl.

REKLAMA

Taylor Lautner po roli Jacoba ze "Zmierzchu" mógł odcinać kupony od sławy. Aktor próbował swoich sił w innych produkcjach, ale z czasem postanowił odsunąć się od blasku fleszy i rzucił aktorstwo. Na Instagramie zdradził, że oświadczył się wieloletniej partnerce, a ona przyjęła zaręczyny. Po Kristen Stewart kolejna gwiazda sagi "Zmierzch" zaczyna przygotowania do ślubu.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Najdroższe pierścionki zaręczynowe. Affleck nie żałował na błyskotkę dla Lopez, a księżna Kate dostała prezent po Dianie

Zobacz wideo Najgorsza historia miłosna świata z zupełnie innej perspektywy. Polska wersja już za moment

"Zmierzch". Taylor Lautner zaręczył się! Kim jest jego przyszła żona?

Taylor Lautner zdradził na Instagramie, że uklęknął przed swoją partnerką 11 listopada 2021. Gdy emocje po zaręczynach odpadły, aktor pochwalił się swoim szczęściem w mediach społecznościowych, publikując romantyczne zdjęcia.

"Jacob" zabrał swoją ukochaną do winnicy w stanie Kalifornia. Na opublikowanych zdjęciach można zauważyć, że Taylor w tak ważnym dniu zadbał o najmniejsze szczegóły. Pomieszczenie, w którym się oświadczył, udekorowano masą czerwonych róż i świec, które stworzyły wyjątkowy klimat. W tle widać różowy neon z napisem "Lautner", który może wskazywać na to, że aktor chce, by przyszła żona nosiła jego nazwisko. Oświadczając się, podarował narzeczonej sporych rozmiarów owalny diament od luksusowej marki Ring Concierge.

11.11.2021. I tak po prostu, wszystkie moje marzenia się spełniły - napisał zwięźle Lautner.

Taylor Lautner i Tay Dome spotykają się od trzech lat. Oficjalnie potwierdzili związek w 2018 roku, gdy na Instagramie aktora pojawiło się zdjęcie z partnerką. Tay nie jest związana z show-biznesem i pracuje jako pielęgniarka. Na jej profilu również pojawiło się zdjęcie z zaręczyn.

Mój najlepszy przyjaciel. Nie mogę się doczekać, by spędzić z tobą resztę życia - napisała Dome.

Aktor w końcu odnalazł prawdziwe szczęście. Lautner ma za sobą szereg związków ze znanymi kobietami. Głośno było na temat jego relacji z Seleną Gomez, czy Taylor Swift, która po rozstaniu napisała o nim piosenkę "Back to December".

Doda kłóci się z Emilem Stępniem. Opublikowała nagranie ich ostatniej rozmowy

Zakochanym serdecznie gratulujemy!