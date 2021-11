Bądź na bieżąco. Więcej ciekawych artykułów o brytyjskiej rodzinie królewskiej przeczytasz na Gazeta.pl.

Ostatnie święta królowa Elżbieta II spędziła ze swoim mężem księciem Filipem w zamku Windsor, gdzie izolowali się z powodu koronawirusa. Jak co roku wygłosiła przemówienie, w którym wyraziła współczucie wobec tych, którzy spędzali gwiazdkę z dala od rodziny. 9 kwietnia 2021 roku media obiegła wieść o śmierci księcia Filipa. To był dla królowej wielki cios. Tegoroczne święta będą pierwszymi po odejściu ukochanego męża.

Jak królowa Elżbieta II spędzi święta bez księcia Filipa

Latem, podczas corocznego pobytu w Balmoral w Szkocji, królowa Elżbieta II nalegała, aby kontynuować tradycyjne rozrywki, takie jak: pikniki, spacery czy polowania. Tak samo chciałaby postąpić ze świętami Bożego Narodzenia. Jak podaje New Idea, monarchini planuje spędzić je w Sandringham.

Zamiarem jest powrót do Sandringham, gdzie spędzali każde Boże Narodzenie w latach 1988-2019.

Elżbiecie II zależy, aby świąteczne tradycje zostały zachowane, bo przywołują one jej wspomnienia z dzieciństwa.

Bożonarodzeniowe tradycje brytyjskiej rodziny królewskiej

Królowa Elżbieta II przyjedzie do miejsca, gdzie rodzina królewska spędzi wspólnie święta na kilka dni przed Wigilią i osobiście będzie nadzorować przygotowania pokoi dla gości. W tym czasie służba udekoruje świerk ścięty na terenie posiadłości bombkami i zabytkowymi aniołkami królowej Wiktorii. Sama królowa ozdabi ją później wielką gwiazdą, tak jak kiedyś jej ojciec Jerzy VI.

W Wigilię o godz. 16 cała rodzina zbierze się na herbatę Earl Grey, do której podawane są kanapki, podpłomyki, babeczki i ciasta. Następnie wszyscy udadzą się do swoich pokoi, aby odpocząć, po czym wrócą o 18, aby otworzyć prezenty. Królowa Wiktoria rozpoczęła tradycję otwierania upominków w Wigilię, a nie o poranku 25 grudnia. Podczas gdy dzieci dostają drogie prezenty, dorośli wymieniają się żartobliwie bezwartościowymi drobiazgami. Jednym z ulubionych prezentów księcia Karola była biała, plastikowa deska klozetowa.

O 20 rodzina spotka się przy drinkach, a królowa pojawi się 15 później na ulubione wytrawne martini. Następnie podaje się typowy posiłek składający się z krewetek, jagnięciny i puddingu tarte tartin. Do przystawki podawane jest białe wino, do dania głównego - czerwone, a do puddingu - szampan.

Następnego ranka rodzina królewska uda się do pobliskiego kościoła św. Marii Magdaleny na nabożeństwo o 11 rano. Po powrocie do domu, przed obiadem można rozgrzać się grzanym winem. Na stole ląduje tradycyjny obiad z indykiem. Na deser podawany jest bożonarodzeniowy pudding. Posiłek musi przebiegać tak, aby wszyscy o 15 mogli obejrzeć bożonarodzeniowe przemówienie Elżbiety II.

Drugi dzień świąt rozpoczyna śniadanie, na którym podawane są jajka, bekon i tosty. Kaloryczny posiłek ma przygotować mężczyzn do polowania. Lunch odbywa się w drewnianej chacie przylegającej do Wood Farm. Tego dnia Elżbieta II chętnie spaceruje ze swoimi psami po plaży w pobliskim Hunstanton.