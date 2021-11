Więcej o związkach gwiazd przeczytacie na gazeta.pl.

REKLAMA

Katarzyna Pakosińska nigdy nie ukrywała miłości, którą darzy Gruzję. Kraj ten odpłacił jej się z nawiązką! To właśnie tam, na pograniczu Europy i Azji, artystka kabaretowa poznała przyszłego męża. Podróż miała być jedną z wielu, a jednak odmieniła całe jej życie.

Wszystko zaczęło się od choroby. Gwiazda podupadła na zdrowiu, dlatego też nie zwlekała z wizytą u doktora i rozpoczęła natychmiastowe leczenie za granicą. Niestety medyk przepisał jej nieodpowiednie leki, które doprowadziły do zapaści. Skutki uboczne zażycia preparatu okazały się bardzo niebezpieczne i objawiły się niespodziewanie, gdy Pakosińska przebywała sama w pokoju hotelowym. Gdyby nie interwencja przechodzącego przypadkiem korytarzem dziennikarza, sytuacja mogłaby zakończyć się tragicznie.

Pokaz kolekcji W.KRUK. Mołek cała na biało, a Pakosińska? Do teatru i na zakupy

Jak Katarzyna Pakosińska poznała męża? "W tym momencie zakochał się we mnie na amen"

Nietrudno się domyślić, że wspomnianym wybawcą artystki kabaretowej był właśnie Irakli Basilaszwili. Zaniepokojony dobiegającymi z pokoju odgłosami wyważył drzwi i ruszył kobiecie na pomoc. Od razu przeszedł do reanimacji.

Sparaliżowało mnie. Nie mogłam chodzić, mówić. Gdyby nie jego interwencja, stanęłoby mi serce - czytamy na łamach magazynu "Kobieta i życie".

Zobacz wideo "Power Couple" - ostatnia wspólna konkurencja przed wielkim finałem

To traumatyczne zdarzenie zbliżyło nieznajomych na tyle, że Katarzyna jeszcze przed wylotem do Polski poczuła, jak ważny stał się dla niej Irakli. Na lotnisku pożegnała go pocałunkiem.

Ika chyba w tym momencie zakochał się we mnie na amen - wspominała po latach.

Mężczyzna urzekł ją nie tylko zaradnością, lecz także szlachetnością i poczuciem humoru, które dla artystki kabaretowej jest z pewnością istotne.

Jest dumny, honorowy, dotrzymujący słowa, prawdomówny i szczery. Może to dlatego, że w jego żyłach płynie błękitna krew? - zastanawiała się podczas jednego z wywiadów.

Anna Dereszowska powitała na świecie trzecie dziecko. Dumna mama pochwaliła się zdjęciem

Katarzyna i Irakli pobrali się 19 sierpnia 2017 roku w Gruzji. Ich wesele trwało tydzień. Małżonkowie nie tak dawno wzięli udział w rozrywkowym programie "Power Couple", w którym rywalizowali z innymi popularnymi parami o zwycięstwo w wielu konkurencjach. Podczas finałowego odcinka zajęli pierwsze miejsce.