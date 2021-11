Więcej o rodzinie królewskiej przeczytasz na Gazeta.pl

REKLAMA

Tegoroczna Niedziela Pamięci była nieco inna. Pierwszy raz od 22 lat królowa Elżbieta nie mogła dotrzeć do Cenotaph w Londynie. Wieniec w jej imieniu złożył książę Karol, a u jego boku pojawili się inni członkowie rodziny królewskiej.

Zobacz wideo Księżna Kate spotkała się z małą dziewczynką. Olśniła swoją różową kreacją

Zobacz także: Najbardziej przerażająca noc w roku to nic przy tych stylizacjach. Kinga Rusin chciałaby zapomnieć o tej sukience

Księżna Kate postawiła na klasyczną stylizację

Księżna Kate ze skupieniem na twarzy oddała hołd poległym w czasie wojen. Na tę okazję wybrała klasyczny, czarny płaszcz z białą stójką. Całość zdobią srebrne guziki znajdujące się w talii oraz na ramionach. Nie zabrakło czerwonych akcentów w postaci maków i wykończeń pagonów. Dla dopełnienia stylizacji żona księcia Wiliiama wybrała broszkę w kolorze różowego złota oraz kolczyki z pereł i duży, czarny kapelusz.

Kapelusz księżej Camilli przykuwa uwagę

Stylizacja księżnej Kate nie należała do najciekawszych. Na zdjęciach mogliśmy ją zobaczyć u boku hrabiny Sophie oraz księżnej Camilli. To jej stylizacja skupiała na sobie uwagę. Podobnie do Kate wybrała czarny płaszcz zdobiony czerwonymi makami. Do tego dobrała perłowy naszyjnik w komplecie z kolczykami i niesamowite nakrycie głowy. Kapelusz z piórami gra główne skrzypce w odświętnej stylizacji.

Pippa Middleton ma kryzys w małżeństwie? Zaskakujące są też doniesienia odnośnie Kate i Williama

Królowa Elżbieta niebawem powróci do swoich obowiązków

Elżbieta II przyznała, że Niedziela Pamięci to dla niej jedno z najważniejszych wydarzeń w ciągu roku. Z uwagi na stan zdrowia nie mogła się pojawić na uroczystości, czego bardzo żałuje. Zapowiedziała, że niebawem powróci do wykonywania swoich obowiązków i ma nadzieje, że za rok będzie mogła osobiście złożyć wieniec w Cenotaph.