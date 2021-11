Informacje na temat ślubów gwiazd i ich kreacji na tę okazję znajdziesz również na stronie Gazeta.pl.

Paris Hilton zmieniła stan cywilny. Dziedziczka hotelowej fortuny i jej ukochany w czwartek 11 listopada wzięli ślub. Para młoda świętowała ten ważny dla siebie moment przez trzy dni, a na przyjęcia weselne zaproszonych zostało wiele znanych osób. Celebrytka natomiast pokazywała się w kolejnych kreacjach przygotowanych na tę okazję (zapowiadanych było ich aż 11!). Wiadomo, jak prezentowała się suknia z trzeciego dnia przyjęcia.

Paris Hilton w kolejnej sukni ślubnej. Zachwyciła w suknie z gwiazdkami

Od kilku dni jednym z tematów dominujących w mediach związanych z tematyką modową i show-biznesową jest ślub Paris Hilton. Nic dziwnego, celebrytka i Carter Reum zdecydowali się na zorganizowanie iście królewskiej uroczystości. Panna młoda zaprezentowała się m.in. w sukni ślubnej od Oscara de la Renty, która miała górę z delikatnym golfem i rozkloszowanym dołem. Trzeciego dnia uroczystości Hilton postawiła już na strój w innym stylu.

Podczas ostatniego sobotniego wieczoru zorganizowane zostało uroczyste przyjęcie, na którym obowiązywały eleganckie stroje. Celebrytka zachwyciła swoim wyglądem. Jak można zobaczyć na zdjęciach, które znalazły się m.in. na portalu Daily Mail, dziedziczka hotelowej fortuny tym razem miała na sobie dopasowaną do jej figury suknię sięgającą do samej ziemi. Kreacja była półprzezroczysta z widocznymi srebrnymi gwiazdami mieniącymi się w świetle. Nie zabrakło rozcięcia z przodu i dekoltu. Hilton upięła włosy, których grubsze, pofalowane pasmo zostało wypuszczone przy twarzy. Carter Reum natomiast od stóp do głów ubrany był w czerń. Małżonkom dopisywały doskonałe humory, a dziedziczka fortuny w uśmiechem na twarzy zajadała się frytkami.

Na zdjęciach widać też był, jak pan młody z czułością tulił żonę i dawał jej całusy. Portal donosi, że na wydarzeniu wraz z nimi bawili się ich bliscy oraz znajomi, jak chociażby Ashley Benson oraz Kate Beckinsale. Zgromadzeni na miejscu mieli okazję wysłuchać m.in. przemowy Paris Hilton oraz muzycznego występu Macy Gray.

