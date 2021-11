Więcej na temat gwiazd internetu znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Maffashion odkąd zrobiła karierę w internecie, miała kilka medialnych związków. Zanim poznała Sebastiana Fabijańskiego, z którym doczekała się syna, była związana z Czarkiem Jóźwikiem, youtuberem z kanału AbstrachujeTV. I to właśnie o niego została ostatnio zapytana przez fanów. Odpowiedziała, że niedawno mieli okazję się spotkać.

Zobacz wideo Maffashion na Instagramie oprowadza fanów po domu

Te gwiazdy ukrywały ciążę przed mediami. Sarsa ujawniła się dopiero, gdy urodziła

Maffashion zapytana o byłego chłopaka. "Całkiem niedawno widzieliśmy się"

Maffashion chętnie dzieli się z fanami na Instagramie tym, jak żyje, pracuje i spędza czas w zaciszu domu. Ostatnio postanowiła odpowiedzieć na pytania internautów, którzy wiernie śledzą jej poczynania w sieci. Jedno z nich musiało zdziwić blogerkę, ale zdecydowała się je zamieścić i na nie publicznie odpowiedzieć. Fani zapytali o jej byłego chłopaka.

Masz kontakt z Czarkiem? Czemu go tak mało w necie? - brzmiało pytanie.

Julia Kuczyńska szczerze przyznała, że w ostatnim czasie widziała się z Czarkiem Jóźwikiem.

Całkiem niedawno widzieliśmy się na urodzinach naszej wspólnej przyjaciółki. A na dalszą część pytania nie znam odpowiedzi - odparła.

Maffashion została zapytana o Czarka Jóźwika, z którym była związana przez kilka lat fot. instagram.com

Fani pytają Zofię Zborowską: Gdyby zarabiałaby pani średnią krajową...

Julia Kuczyńska i Czarek Jóźwik zaczęli spotykać się w 2015 roku i szybko stali się jedną z najbardziej popularnych par w polskim internecie. Już po roku ogłosili zaręczyny i zapowiadało się, że będzie to związek na dobre i złe. Rozstali się w październiku 2019 roku, informując fanów przez wspólną relację z restauracji. Niedługo po tym Maffashion znalazła szczęście u boku Sebastiana Fabijańskiego, z którym jest do dziś. Znany youtuber również ma nową partnerkę - Julię Zawadzką. Wraz z kolegą prowadzi popularny kanał AbstrachujeTV, który ma ponad trzy miliony subskrybentów, co stawia go w czołówce polskich kont. Na Instagramie jest nieco mniej popularny, niż jego była narzeczona, ale i tak może cieszyć się ponad półmilionową widownią.