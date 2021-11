Więcej informacji o członkach brytyjskiej rodziny królewskiej znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Od dłuższego czasu w mediach krążą doniesienia o tym, że w związku księżnej Kate i księcia Williama nie dzieje się najlepiej. Wiele dowodów na to przedstawia jedna z użytkowniczek TikToka, która na profilu "tishtoking" wymienia, że Kate daje fory Williamowi, para na oficjalnych wystąpieniach przez krótką chwilę pozuje razem, a następnie się rozdziela, czy też, że podczas premiery filmu "Nie czas umierać" księżna odepchnęła męża, kiedy szli po czerwonym dywanie. Ponoć niezbyt dobrze dzieje się również w małżeństwie siostry księżnej Kate, Pippy Middleton.

Pippa Middleton i James Matthews przechodzą kryzys?

W połowie marca Pippa Middleton i James Matthews pochwalili się radosną nowiną i ogłosili, że na świat przyszło ich drugie dziecko - córka Grace Elizabeth Jane Matthews. Tabloid "New Idea" podaje, że odkąd rodzina Pippy i Jamesa się powiększyła, ta dwójka nie może dojść ze sobą do porozumienia.

Walczą o wszystko, od kąpieli dziecka po rozrywki. To nie sprowadza się tylko do nieprzespanych nocy z dzieckiem. James to były zawodowy kierowca i nalegał, aby pojechać na Formułę 1 w Stanach, na swój pierwszy wypad po narodzinach dziecka. Z tego powodu Pippa nie była do końca zachwycona, biorąc pod uwagę, że większość jej szykownych przyjaciół wyjechała do miejsc, takich jak Antigua czy Bora Bora - donosi źródło.

Ponoć Pippa Middleton jest też wściekła przez to, że jest porównywana do rodzeństwa, które nie może narzekać na problemy rodzinne. Co ciekawe, według informatora tabloidu księżna Kate i książę William wcale nie mają kryzysu.

W końcu jej brat James jest szalenie szczęśliwy po ślubie z Alizée Thevenet, a małżeństwo jej siostry Kate z Williamem, przyszłym królem, nigdy nie było lepsze niż teraz - dodaje.

Wierzycie w te doniesienia?

