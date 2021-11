O ślubach gwiazd gwiazd i ich stylizacjach informacje znajdziesz również na stronie Gazeta.pl.

Paris Hilton ma za sobą ważny dzień. Dziedziczka hotelowej fortuny i jej narzeczony, Carter Reum, w ostatni czwartek 11 listopada powiedzieli sobie sakramentalne tak, a cała uroczystość została zaplanowana z dużym rozmachem na trzy dni. Zaproszenie na wydarzenie otrzymały setki gości, wśród których nie zabrakło wielu gwiazd. W ich gronie znalazła się m.in. Kim Kardashian.

Internauci krytycznie ocenili kreację Kim Kardashian na ślub Paris Hilton

Na Instagramie pojawiły się ślubne fotografie Paris Hilton i jej męża. Opublikowała je zarówno dziedziczka hotelowej fortuny, jak i goście weselni czy zagraniczne portale. Na ujęciach widać również Kim Kardashian pozującą ze szczęśliwą panną młodą. Stylizacja celebrytki wywołała kontrowersje. Koleżanka Hilton nie tylko postawiła na czerń, który to kolor jest niemile widziany na tego typu uroczystościach, lecz także na kontrowersyjny krój. Jej sukienka miała bowiem dekolt podkreślający biust oraz odsłaniający spory fragment brzucha.

Pod zdjęciem, które jest na instagramowym profilu magazynu "Hello", internauci nie zostawili suchej nitki na Kardashiance. Wytknęli gwieździe m.in. to, że nie dostosowała się do dress code’u wydarzenia i chciała przyćmić pannę młodą. Uznali też, że sukienka bardzo nadawałaby się na inne wyjście. Na plus ocenili za to ślubną sukienkę Hilton.

Paris wygląda przepięknie. Biedna Kim nie mogła zrozumieć dress code’u.

Kto zakłada czerń na ślub?!

Paris z klasą. Kardashian niezbyt - można przeczytać w komentarzach.

Pozytywne opinie na temat sukienki gwiazdy pojawiły się za to pod jej postem ze zdjęciami w budzącej emocje stylizacji. Tam już fani pisali, że kochają outfit Kim Kardashian, a ona sama zaprezentowała się wspaniale.

A jakie jest Wasze zdanie na temat modowego wyboru amerykańskiej celebrytki?