Na temat PCOS, czyli zespołu policystycznych jajników, informacje znajdziesz również na stronie Gazeta.pl.

REKLAMA

Sandra Kubicka należy do grona kobiet mających PCOS, czyli zespół policystycznych jajników. Modelka otwarcie mówiła, że pojawiły się u niej problemy z wahaniem nastroju, z wagą (w miesiąc przytyła 17 kilogramów) czy cerą. To właśnie te objawy doprowadziły do zdiagnozowania u niej choroby. Modelka zmieniła tryb życia i rozpoczęła leczenie. Ostatnio natomiast w mediach społecznościowych pochwaliła się internautom dobrymi wieściami na temat stanu zdrowia.

Zobacz wideo Sandra Kubicka o "modzie na brzydotę": Słyszałam, jesteś wielkim morsem!

Spektakularne metamorfozy gwiazd. Niektóre z nich nie przypominają samych siebie

Sandra Kubicka walczy z PCOS. Podzieliła się najnowszymi wieściami

Sandra Kubicka była niedawno na wizycie u lekarza. Po wszystkim wyszła z gabinetu w doskonałym humorze. Okazało się, że odebrane przez modelkę wyniki USG wskazały na postęp w walce z zespołem policystycznych jajników. Na wydruku widać pęcherzyk jajnikowy wskazujący na owulację. Modelka nie kryła się ze swoją radością zarówno na InstaStories, jaki w opublikowanym poście.

Nigdy nie sądziłam, że będę tak bardzo cieszyć się z... owulacji. Dla mężczyzn to pewnie brzmi totalnie absurdalnie, a dla zdrowych kobiet to takie "Eeee? Szalona baba" ale wy - moje #PCOS siostry wiecie, jaka to radość. To światełko w tunelu. Dzisiaj na USG, gdy lekarz powiedział: "Jak pierwszy raz do mnie przyszłaś, to nie miałaś nic", zrozumiałam, że to w większości zależy ode mnie - czytamy w opisie do zdjęcia.

Podziękowała również opiekującemu się nią specjaliście. W relacjach natomiast wspomniała, jak bardzo ważne przy PCOS, obok leków, odpowiedniej suplementacji i diety jest też unikanie stresu. Zapowiedziała, że z czasem planuje rozpisać się na ten temat. Dodała przy tym, że odzywa się do niej zarówno wiele kobiet zmagających się z zespołem policystycznych jajników, jak i mężczyzn, których partnerki walczą z tą chorobą. Zresztą też w samych komentarzach pod postem Sandry Kubickiej panie dzieliły się historiami o zmaganiach z PCOS. Cieszyły się też szczęściem gwiazdy, trzymały za nią kciuki i życzyły wiele sił i zdrowia.

Co dalej z karierą Barbary Kurdej-Szatan? Menedżer aktorki zdradził dalsze plany na przyszłość