W piątek 12 listopada odbyła się uroczysta premiera sztuki "Niepamięć". Na wydarzeniu, jak zawsze pojawiła się plejada polskich gwiazd, które chętnie pozowały na ściance. Wśród gości nie brakowało znanych nazwisk. Niektórzy nie popisali się stylizacjami. Część postawiła na bezpieczną i elegancką czerń.

Gwiazdy na premierze sztuki "Niepamięć". Więdłocha z Pawlickim, a Wolszczak wprowadziła syna na salony

Wśród gwiazd pojawili się m.in. Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki. Aktorka sama pozowała na ściance, ale udało się uchwycić ją na jednym kadrze z partnerem. Oboje postawili na czarne stylizacje. Ona wybrała czarną bluzkę i długą spódnicę, on golf i ciemnoszare spodnie. W czerni można było też zobaczyć Grażynę Wolszczak, która przyszła na premierę w towarzystwie syna Filipa. Aktorka wybrała czarną sukienkę z szerokim pasem podkreślającym talię i kontrastujące wysokie sandały na platformie w kolorze fuksji. Syn aktorki postawił na swobodę.

Katarzyna Żak z kolei wybrała na ten wieczór beżową stylizację od stóp do głów. Założyła elegancki garnitur z dwurzędową marynarką i szerokimi długimi spodniami. Dobrała do tego szpilki w tym samym kolorze. Całość prezentowała się z klasą. Kolejny raz zachwyciła, czego nie można powiedzieć o Magdalenie Kumorek, która postawiła na nietypowe połączenie. Aktorka wybrała białą bluzkę z ażurowym dekoltem i falbaną, a także bufiastymi rękawami. Do tego założyła zieloną spódnicę do kostek oraz czerwone kozaki. W tej stylizacji ewidentnie za dużo się działo.

Nie była to jedyna nieudana stylówka wieczoru. Edyta Olszówka postanowiła przyjść w... wełnianym dresie, a do tego założyć botki w panterkę. Pod sweter założyła cekinową bluzkę, a na wierzch długą ciepłą kamizelkę. Wszystko w tym samym kolorze. Z kolei Izabela Kuna pojawiła się w bardzo klasycznym zestawieniu. Postawiła na czarny garnitur o prostym kroju i płaskie lakierowane półbuty. Kobiecości dodawały czerwone usta aktorki. Jesteście ciekawi, jak prezentowały się gwiazdy? Więcej zdjęć w naszej galerii na górze strony.