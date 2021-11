Więcej o konfliktach gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Dawid Narożny jakiś czas temu został zwolniony z zespołu Piękni i Młodzi przez swoją byłą żonę, Magdę Narożną. Od tamtej pory byli małżonkowie toczyli medialny spór, w którym nie szczędzili wobec siebie przykrych słów. Teraz doszło do eskalacji konfliktu, a wmieszały się w to osoby postronne! Zespół Piękni i Młodzi gościł w studiu radia VOX FM, gdzie doszło do żenującej sytuacji. Dziennikarz prowadzący program spalił na wizji maskę przedstawiającą podobiznę Narożnego, a wszystkiemu przypatrywała się uśmiechnięta wokalista. Dawid Narożny nie pozostawił tego incydentu bez słowa. Zamierza podjąć kroki prawne.

Skandaliczne zachowanie w studiu radia VOX FM. Spalono podobiznę Dawida Narożnego

Zespół Piękni i Młodzi zaśpiewał na antenie radia VOX FM. Jednak to, co wydarzyło się w studio chwilę po zejściu ze sceny, kompletnie zaszokowało widzów. Zadowolony dziennikarz - Paweł Pawelec, przyznając, że zna się na żartach, podpalił maskę z wizerunkiem Narożnego. W tle można było usłyszeć żenujące okrzyki, że "podjeżdża świniakiem". Magda Narożna na to, co zobaczyła, zareagowała gromkim śmiechem.

Minęły dwa lata i ja mam tak ten temat gdzieś głęboko, nie powiem brzydko gdzie. Stwierdziłam, że jak dzisiaj będziecie drążyć ten temat, to po prostu zaproście tego pana i o nim sobie porozmawiajcie - powiedziała wokalistka.

Internauci są oburzeni zachowaniem dziennikarzy. W komentarzach w stronę prowadzących posypały się słowa krytyki. Jak trafnie zauważyli widzowie, takie sytuacje nie powinny mieć miejsca, a całość wyglądała jak podżeganie do hejtu.

Trochę słabe. Podpalenie podobizny pana Dawida i tekst o świniaku.

No cóż, dorośli ludzie, a zachowanie poniżej krytyki. Brak kultury, najgorzej, jak zobaczy to córka.

Jak można publicznie obrażać i nawoływać do hejtu? Zero profesjonalizmu - czytamy.

Dawid Narożny komentuje sytuację w studio radia VOX FM

Na reakcję wokalisty nie trzeba było długo czekać. Dawid na InstaStories przyznał, że nie rozumie, co na celu miało spalenie jego podobizny.

Zostałem w bardzo nieelegancki i przykry sposób wywołany do tablicy przez moich byłych przyjaciół z zespołu Piękni i Młodzi, w programie radia VOX FM, w którym nie rozumiem dlaczego, została spalona moja podobizna. Nie rozumiem, po co takie zabiegi są stosowane w poważnym programie, wydawałoby się, że prowadzonym przez poważnych ludzi. (...) Palenie czyjegoś wizerunku na antenie, tylko po to, żeby przysporzyć sobie więcej rozgłosu, jest naprawdę bardzo słabe, przykre i nie przystoi - zaczął.

Dawid Narożny zapowiedział, że skontaktuje się z prawnikiem i pociągnie do odpowiedzialności dziennikarzy, którzy poniżyli go na antenie.

Mam nadzieję, że wobec ekipy prowadzącej i produkcji, jakieś konsekwencje zostaną wyciągnięte (...) W poniedziałek zgłoszę się do prawnika i zobaczę, co zrobić z tą sytuacją. To jest szkalowanie mojego wizerunku - dodał.

Skontaktowaliśmy się z wokalistą z prośbą o komentarz. W odpowiedzi przyznał, że jego zdaniem cała sytuacja z podpaleniem maski miała na celu zwiększenie oglądalności programu.

Chyba chcieli mieć większą oglądalność - odpowiedział.

Napisaliśmy także do Magdaleny Narożnej oraz Pawła Pawelca, jednak na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

