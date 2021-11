Informacje o życiu gwiazd znajdziecie również na stronie głównej Gazeta.pl.

Edyta Pazura wielokrotnie podkreślała, że jej małżeństwo z Cezarym Pazurą powstało na mocnych fundamentach, jak szacunek, zaufanie i wzajemnie wspieranie się. Gwiazda w postach na Instagramie chętnie porusza ważne tematy społeczne. Tym razem, po przeczytaniu wiadomości od fanki, postanowiła nagłośnić problem, jakim jest przemoc ekonomiczna. W mocnych słowach wyjaśniła, na czym polega. To nie pierwszy raz, gdy o tym pisze.

Edyta Pazura o przemocy ekonomicznej. "Po urodzeniu dziecka lub ślubie, sprowadzenie do roli: kucharki, opiekunki"

Edyta Pazura i Cezary Pazura od 11 lat tworzą jedno z najbardziej rozpoznawalnych małżeństw w polskim show-biznesie. Gwiazda wykorzystuje swoje zasięgi w social-mediach, by mówić o ważnych tematach. Po otrzymaniu wstrząsającej wiadomości od fanki Edyta postanowiła po raz kolejny przypomnieć o formie przemocy psychicznej, jaką jest przemoc ekonomiczna.

Przez ostatnie cztery lata, odkąd prowadzę blog i profil w mediach społecznościowych, przeczytałam setki kobiecych historii i opowieści. Niestety nadal wśród nas kobiet istnieje problem, który poruszałam na blogu już dwa lata temu i nadal jest on niestety aktualny w życiu niektórych z was. Dzisiaj przyszła do mnie kolejna taka wiadomość - zaczęła gwiazda.

Edyta wyjaśniła, że przemocą ekonomiczną jest doprowadzenie do uzależnienia finansowego jednego z partnerów, a w efekcie czego, uniemożliwienie drugiej osobie spełniania się. Przyznała, że sprowadzenie kobiety do roli kury domowej i opiekunki jest pierwszym sygnałem, który może wskazywać na to, że tkwi się w dysfunkcyjnym związku.

Przemoc ekonomiczna, wydzielanie pieniędzy, "wykupywanie się", oraz dóbr materialnych za seks. Schemat w większości podobny: Na początku jest pięknie, a po urodzeniu dziecka lub ślubie, sprowadzenie do roli: kucharki, opiekunki, matki bez praw do samorealizacji, rozwoju, kształcenia i zarobku. Nawet jeżeli kobieta świadomie wybiera pracę w domu, to nie oznacza, że z automatu staje się niewolnikiem, gdyż nadal jest to praca i często trudniejsza, bardziej odpowiedzialna niż ta w zakładzie pracy. Problem cały czas jest i wcale nie znika, wręcz przeciwnie - przyznała Pazura.

Post gwiazdy spotkał się z ogromnym odzewem ze strony fanek, które w komentarzach podzieliły się swoimi historiami. Post Edyta Pazury pokazuje, że warto zakończyć toksyczną relację, która niszczy człowieka.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.