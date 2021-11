Więcej na temat rodziny królewskiej znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Gdziekolwiek pojawi się księżna Kate, w mediach omawiane są jej stylizacje. Brytyjczycy są pod wrażeniem jej dobrego stylu. Ale w ostatnim czasie zauważalna jest spora zmiana w ubiorze żony księcia Williama. Zarówno na kameralnych spotkaniach, jak i na wielkich galach z czerwonym dywanem od pewnego czasu pojawia się bez torebek. To, że wychodzi z domu z "pustymi rękami", nie jest bez znaczenia.

Zobacz wideo Księżna Kate i książę William w filmiku z okazji 10. rocznicy ślubu. Cała rodzina w komplecie

Książę Karol był podrywaczem i łamaczem serc. Jedna kobieta wpadła w obłęd

Księżna Kate zrezygnowała z ważnego elementu garderoby. Odważne posunięcie

Księżna Kate na premierze najnowszej części Jamesa Bonda "Nie czas umierać" pojawiła się w olśniewającej złotej kreacji. Jednak w przeciwieństwie do księżnej Camilli, zdecydowała się nie zabierać ze sobą torebki. Później były kolejne okazje i bardziej kameralne spotkania. Ostatnio była gościem specjalnym w Imperial War Museum w Londynie, gdzie oficjalnie otworzyła dwie nowe galerie. Tam również nie miała ze sobą choćby kopertówki, którą kiedyś stale nosiła. Stylistka celebrytów Hannah Eichler w rozmowie z portalem Daily Mail dostrzega w tym poważną zmianę w postawie księżnej. Jej zdaniem to coś więcej niż tylko modowy wybór.

Członkowie rodziny królewskiej często wykorzystują różne akcesoria, aby zająć czymś ręce i zamaskować stres. Teraz, kiedy Kate jest kluczową częścią rodziny królewskiej od ponad dziesięciu lat, nie potrzebuje już sztuczek, by odwrócić uwagę od uścisku dłoni. Czuje się swobodnie podczas wystąpień publicznych - ocenia stylistka.

Dodaje też, że księżna Kate jest coraz bardziej odważna w wyborze stylizacji. Stawia na kolory, błysk i nowe rozwiązania. Kiedyś przy każdej okazji towarzyszyła jej mała kopertówka, którą często trzymała obiema rękami. Był to zabieg, by uniknąć niezręcznych sytuacji, w tym uścisków dłoni. Stylistka w braku torebek dopatruje się zwiększonej pewności siebie.

Ma większą wiarę w przemówienia publiczne i jest bardziej pewna siebie. Angażuje się w relację z publicznością, stąd pojawiło się pragnienie, by wyglądać bardziej autentycznie. Ręce są uważane za barometr emocji, dlatego używanie ich do gestykulacji i wyrażania uczuć pozwala Kate lepiej łączyć się z rozmówcami - powiedziała Hannah Eichler.

Meadow Walker wyznała, że od dwóch lat walczy z nowotworem! W jakim jest stanie?

Stylistka uważa także, że księżna Kate stawia teraz na minimalizm w dodatkach. Chce, by stylizacje, które same w sobie są eleganckie, były niczym niezachwiane. To symbolizuje także prostotę i chęć, by nic nie rozpraszało jej w publicznych wystąpieniach.