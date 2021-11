Więcej na temat gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Małgorzata Socha od czasu do czasu dodaje na Instagramie zdjęcia, które robi w towarzystwie dzieci w domowym zaciszu. Zawsze jednak są to ujęcia, na których nie widać twarzy pociech. Aktorka długo chroniła wizerunku także najmłodszego dziecka. Staś skończył trzy lata i jest oczkiem w głowie mamy. Tym razem mieliśmy okazję go zobaczyć.

Zobacz wideo Dlaczego Małgorzata Socha nie przyjęła nazwiska po mężu?

Tak wygląda dom Anny Czartoryskiej-Niemczyckiej. Zachwycająca garderoba i meble z okresu PRL

Wreszcie możemy zobaczyć, jak wygląda syn Małgorzaty Sochy. Gwiazda przestała ukrywać jego twarz

Aktorka dodała ujęcie, na którym uśmiechnięta próbuje złapać uciekającego Stasia. Po raz pierwszy zdecydowała się na taką publikację, na której widać twarz dziecka. Ale nie tylko. Fani mieli okazję podpatrzeć, jak wyrósł Staś. Blondwłosy chłopiec nosi też dłuższą fryzurę. Pod kadrem gwiazda dodała wpis, który pasuje do sceny na zdjęciu.

Szczęście to są chwile, które czasem tak szybko uciekają... Trzeba umieć je przytrzymać chociaż na chwilę i cieszyć się nimi. A ja jeszcze mam z takiej chwili zdjęcie - napisała pod zdjęciem.

Fani, w tym inne mamy zostawiły sporo komentarzy pod postem, z którym się utożsamiają.

Tak, dzieci rosną, a my nawet nie wiemy kiedy, a już są dorosłe.

Chwile warto zapamiętać, później są pięknymi wspomnieniami.

Zdjęcie pełne szczęścia - skomentowały fanki.

Britney Spears wreszcie wolna! Została zwolniona spod kurateli ojca po 13 latach

Małgorzata Socha w 2008 roku poślubiła Krzysztofa Wiśniewskiego. Aktorka niewiele jednak mówi o mężu i rzadko pojawia się w jego towarzystwie na ściankach. W jednym z wywiadów przyznała, że jej ukochany woli trzymać się z dala od show-biznesu. Małżeństwo ma troje dzieci: ośmioletnią Zosię, czteroletnią Basię i trzyletniego Stasia.