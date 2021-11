Więcej ciekawych artykułów na temat życia gwiazd i celebrytów znajdujecie na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Te gwiazdy przyłapano na majstrowaniu w programie graficznym. Kto zaliczył większą wpadkę?

Magda Bereda jest youtuberką, jednak sławę zdobyła, występując w drugiej edycji programu "The Voice Kids". Później pojawiła się w 10. sezonie tanecznego show Polsatu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Bereda tańczyła wówczas z Kamilem Kuroczko i zajęli czwarte miejsce. Teraz utalentowana 25-latka przybyła do studia Plotka i odpowiedziała na kilka trudnych pytań w programie "Lista Plotka".

POLECAMY: Lista Plotka". Gwiazdy "O Matko i Córko!" opowiedziały o fetyszach. "Nie wiem, czy możemy tak otwarcie..."

"Lista Plotka". Magda Bereda lubi nietypowe połączenia

Magda Bereda doskonale czuła się, odpowiadając na pytania w "Liście Plotka". Gwiazda nie bała się mówić o swoich sekretach i... wadach. Przyznała, że ma skłonności do czarnowidztwa, bywa nadwrażliwa, a nawet złośliwa (to ostatnie podpowiedziała jej mama).

Zobacz wideo Magda Bereda marzy o współpracy z Matą [Lista Plotka]

Bereda zdradziła też, że chciałaby kiedyś współpracować z Matą. Nie pogardziłaby też występami u boku przepięknej aktorki i wokalistki Olivii Rodrigo. 25-latka ogłosiła też wszem wobec, że uwielbia kanapkę z masłem i... kiwi. Próbowaliście kiedyś takiego połączenia? Magda poleca. Jak myślicie ohyda czy niebo w gębie?

ZOBACZ TEŻ: Magda Bereda mierzy się z okropnym hejtem. Postanowiła zareagować. "Dostaję wiadomości, że się spasłam"

POLECAMY: Magda Bereda uznana jest za "drugą Justynę Żyłę". Teraz komentuje swój udział w "Tańcu z Gwiazdami" i wyznała, jak się czuje ze słowami krytyki