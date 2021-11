Więcej informacji o gwiazdach znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Ewa Farna spełnia się nie tylko jako wokalistka, ale też i mama. W sieci chętnie chwali się umiejętnościami trzyletniego syna Artura. Niedawno chłopak pozował z gitarą w ręce. Teraz zaprezentowała jego muzyczny talent, a w komentarzu nawiązała do matczynej cierpliwości.

Syn Ewy Farnej gra na perkusji

Na profilu wokalistki na Instagramie pojawił się film z jej synem. Uroczy trzylatek zaprezentował na nim swoje muzyczne umiejętności. Z prawdziwą pasją "zagrał" na perkusji. Mama skomentowała jego wirtuozerię następująco:

Kiedy ktoś mi mówi, że dzięki pandemii przynajmniej odpocznę - napisała Ewa Farna w relacji.

Zabawna uwaga wokalistki dotyczy hałasu, jaki słychać na filmie. My podziwiamy jej cierpliwość. Ale trudno się dziwić małemu Arturowi, że z takim zacięciem podchodzi do muzyki. Zarówno mama, jak i ojciec zajmują się tą branżą. Tatą chłopca jest Martin Chobot, który przez wiele lat grał w zespole Ewy Farnej. Został zresztą do niego wybrany przez wokalistkę w castingu.

Ewa Farna i Martin Chobot pobrali się w 2017 r. po czterech latach związku i dziewięciu latach przyjaźni. Przez kilka lat występowali też razem na scenie. W tym roku to się jednak zmieniło. Po 12 latach muzyk zdecydował się odejść z zespołu. Farna zapewniała wówczas, że mimo zmian personalnych w kapeli, w ich prywatnym życiu nie zmienia się nic.

Ewa Farna zaledwie kilka dni temu pochwaliła się, że oczekuje drugiego dziecka. Czy drugi potomek będzie wykazywał podobne zamiłowania muzyczne jak starszy brat? W każdym razie wokalistce życzymy dużo cierpliwości i zdrowia.