Meghan Markle i książę Harry opuścili brytyjski dwór, by zacząć życie z dala od blasku fleszy i donosicieli z pałacu. Przenieśli się do Los Angeles, ale najwyraźniej zatęsknili za publicznymi wydarzeniami. 10 listopada pojawili się na gali Salute to Freedom w Intrepid Museum w Nowym Jorku. Jak można było się spodziewać, wszyscy robili im zdjęcia i nagrywali filmy. Jeden z nich trafił na TikToka. Księżna Sussex odpowiedziała dziennikarce na pytanie.

Zobacz wideo Książę Harry i Meghan Markle. Odejście z rodziny królewskiej miało swoje konsekwencje

Meghan Markle została zalana pytaniami na ściance. "Jesteś dumna z męża?". Nagle się odwróciła i zareagowała [WIDEO]

Meghan Markle i książę Harry musieli uważać, by nie popełnić żadnej gafy - brytyjska prasa z chęcią by ją natychmiast wytknęła, dlatego też byli skupieni na tym, kogo poznają, z kim się witają i jakie mają miny. Kiedy aktorka przeszła wzdłuż ścianki, usłyszała pytanie, czy jest dumna ze swojego męża. Jak myślicie, jak brzmiała odpowiedź? To cud, że w ogóle taka się pojawiła, bo Meghan zrobiła to bardzo niespodziewanie.

Meghan zachwyciła beżowym "lookiem", ale skopiowała go. Kate wyglądała tak w maju

Zawsze jestem z niego dumna - powiedziała ze spokojem, odwracając się w stronę dziennikarki.

Internauci nie mają wątpliwości - Meghan i Harry są w sobie zakochani na zabój!

Wyglądają na takich szczęśliwych, odkąd opuścili dwór.

Jakie to jest urocze!

Mowa ich ciała mówi jedno - bardzo się kochają.

Zgadzacie się z tymi opiniami?

