Robert Bąkiewicz co roku przemawia na Marszu Niepodległości. Tym razem również nie podarował sobie wypowiedzenia kilku słów do tłumu, jednak nie obyło się bez głośnej wpadki. Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, mówiąc o "wojnie cywilizacji" skompromitował się, myląc słowo "krużganek" z "kagankiem". Dorota Szelągowska szybko zareagowała na jego słowa i na InstaStories zadrwiła z pomyłki lidera narodowców.

Dorota Szelągowska kpi z wpadki Roberta Bąkiewicza

Marsz Niepodległości w Warszawie rozpoczął się 11 listopada o godzinie 13, przy rondzie Dmowskiego. Bąkiewicz w swoim wystąpieniu odniósł się do międzynarodowej sytuacji politycznej i dramatu rozgrywającego się na granicy polsko-białoruskiej.

W tej chwili porządkuje się nowy świat na naszych oczach. I to od nas będzie zależało, jak ta nowa Polska będzie wyglądała, czy będziemy narodem silnym, gotowym nieść krużganek oświaty, chrześcijaństwa, cywilizacji łacińskiej na Zachód - powiedział.

Pomyłka momentalnie została wyłapana. Krużganek, jak podaje słownik języka polskiego, to element architektury, charakterystyczny szczególnie dla epoki średniowiecza. Jest to otwarty korytarz, ciągnący się wzdłuż wewnętrznego dziedzińca budynku. Co za tym idzie, Bąkiewicz mógłby mieć problem z niesieniem krużganka.

Dorota Szelągowska w odpowiedzi na językową wpadkę Roberta Bąkiewicza zamieściła na InstaStories wpis, w którym zaapelowała do władz Warszawy, by w przyszłym roku z trasy marszu usunąć nie tylko kosze na śmieci, czy stojaki na rowery, ale również i krużganki, o których wspomniał Bąkiewicz.

W przyszłym roku, przed marszem niepodległości, radziłabym, by miasto Warszawa, poza usunięciem z trasy koszy na śmieci, stojaków na rowery i materiałów budowlanych, zabezpieczyło też krużganki, bo nam je Bąkiewicz wyniesie - napisała.

Można bowiem nieść "kaganek", ale nie "krużganek oświaty". Zwrot "nieść kaganek oświaty" odnosi się do osoby, która rozpowszechnia wiedzę.