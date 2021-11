Newsy z show-biznesu znajdziecie również na stronie głównej Gazeta.pl.

Trzy miesiące temu rodzina Kasia Tusk powiększyła się, a blogerka urodziła córkę. Drugą ciążę Katarzynie udało się utrzymać w tajemnicy przez bardzo długi czas. Córka Donalda Tuska chroni prywatność starszej córki i nie pokazuje jej twarzy w mediach. Tak samo sytuacja wygląda w przypadku młodszej pociechy. To nie oznacza jednak, że Kasia całkowicie ukrywa pociechy. Na Instagramie publikuje rodzinne kadry, na których najczęściej pozuje w towarzystwie starszej córki, Liliany. Tym razem pochwaliła się nagraniem, na którym widać, jak obie bawią się w parku. Pod postem pojawiła się masa pozytywnych komentarzy. Nie zabrakło jednak małych uszczypliwości.

Zobacz wideo Kasia Tusk na spacerze z rodziną. Był nawet Donald Tusk

Kasia Tusk bawi się ze starszą córką w parku. Nie wszystkim spodobało się jej wideo

Kasia Tusk opublikowała na Instagramie nowe wideo, na którym ubrana w beżowy płaszcz i czarne trampki szaleje ze straszą córką w skąpanym w jesiennych liściach parku. Mimo że pod postem nie zabrakło słów zachwytu, to nie wszystkim rodzinny filmik przypadł do gustu.

Katarzyna wideo z Lilianą opublikowała 11 listopada, w dzień Narodowego Święta Niepodległości. Blogerka niedawno wzięła udział w demonstracji, która odbyła się w Warszawie, w obronie obecności Polski w Unii Europejskiej. Wygląda na to, że część fanów liczyła, że Kasia nawiąże do tego dnia we wpisie.

Większość internautów w komentarzach zasypała blogerkę i jej córkę miłymi słowami. Znalazły się jednak i takie osoby, które nie oszczędziły sobie drobnych uszczypliwości i sugerowały, że Kasia zapomniała o tak ważnym święcie.

Cudownie dziewczyny. Niby Paryż, a to Polska i złota jesień.

Taki trochę Paryski szyk.

Ojej, nikt nie zauważył, że Święto Niepodległości - czytamy.

Katarzyna zignorowała zaczepkę internauty, ale może liczyć na wsparcie fanów, którzy natychmiast zaczęli jej bronić:

Koniecznie trzeba maszerować, by być uznaną za patriotkę - odpisała obserwatorka.

Też wam przeszkadza, że nie nawiązała do Narodowego Święta Niepodległości?