Więcej na temat wizerunkowych metamorfoz gwiazd przeczytasz, odwiedzając stronę główną Gazeta.pl.

REKLAMA

Katy Perry zmieniła niedawno priorytety - życie prywatne postawiła ponad zawodowe, związała się z Orlando Bloomem i urodziła pierwsze dziecko. Choć od czasu do czasu pojawia się w telewizji (jest jurorką amerykańskiego "Idola"), coraz rzadziej można podziwiać ją na branżowych imprezach. W środę zrobiła jednak wyjątek i wpadła na imprezę z muzyką country - galę CMA Awards. Pochwaliła się nową fryzurą.

Zobacz wideo Idealny koczek w niecałą minutę? Zobacz, jak ekspresowo zrobić stylową fryzurę

Katy Perry zmieniła kolor włosów. Żegnaj, blondzie. Na ściance olśniła idealnym koczkiem

Katy Perry nigdy nie należała do grona gwiazd, które można by nazwać modowymi guru. Piosenkarka lubi bawić się modą, ale nie zawsze jej to wychodzi. Podczas środowego wyjścia olśniła jednak pod każdym względem. Brązowa kreacja od Vivienne Westwood idealnie podkreśliła atuty gwiazdy. Uwagę przykuwa również fryzura - Perry zrezygnowała z długich fal i spięła włosy w mały kok. Ponadto zmieniła kolor włosów i trzeba przyznać, że bardzo jej pasuje.

Katy Perry Agencja Wyborcza.pl

Materiałem z przygotowań do wielkiego wyjścia Katy Perry pochwaliła się na instagramowym profilu. Internauci są pozytywnie zaskoczeni metamorfozą gwiazdy.

Kocham ciemny kolor twoich włosów!

Szanuję tę zmianę.

Omg, w końcu! Katy, olśniewasz!

Również jesteście fanami tej wizerunkowej zmiany? My tak, aczkolwiek jak mówią, ładnemu jest ładnie we wszystkim.

ZOBACZ TEŻ: Konflikt Taylor Swift i Katy Perry na dobre zażegnany? Piosenkarka zaskoczyła świeżo upieczoną mamę prezentem