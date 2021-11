Więcej newsów o ciekawych stylizacjach gwiazd znajdziecie na Gazeta.pl

Hudson modową porażką, ale sytuację ratuje Perry. A Kidman? Mocne wycięcia!

Nie od dziś wiadomo, że Blake Lively uwielbia bawić się modą. Aktorka ma duży dystans do siebie, dlatego też nie boi się wizerunkowych eksperymentów. Tym razem zdecydowała się na dość nietypową przeróbkę wartych fortunę butów, które zostały zaprojektowane przez znawcę mody Manolo Blahnika. Gwiazda wybrała się w czerwonych szpilkach z jego kolekcji na imprezę do Empire State Building. Potem na Instagramie oficjalnie przeprosiła za świadome "zniszczenie" obuwia.

Blake Lively w ciemnej czerwieni i klejnotach. Przeprasza za to, co zrobiła z butami

8 listopada Blake Lively zawitała na zorganizowanym przez firmę NYC & Company wydarzeniu, którego celem marketingowym było zachęcenie Brytyjczyków do powrotu do USA po zniesieniu obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. Aktorka zaprezentowała się w Empire State Building w ciemnoczerwonej sukience mini projektu Georgesa Chakry. Kreację ozdabiały bordowe klejnoty i charakterystyczne wycięcia na ramionach.

Blake Lively East News

Uwagę fotoreporterów przykuły również satynowe szpilki z kolekcji Manolo Blahnika. Zakup wybranego przez gwiazdę modelu butów to wydatek rzędu ponad 700 dolarów czyli około czterech tysięcy złotych. Co jednak ciekawe, w materiałach promocyjnych projektanta obuwia widać, że oryginalne szpilki prezentują się nieco inaczej niż te, które ma na nogach aktorka. Różnią się jednym elementem.

Buty Manolo Blahnik Women's Red Hangisi 70 Satin Pump screen/ @www.lyst.com

Coś mi tu nie pasuje. Przez dwadzieścia minut zastanawiałam się, o co chodzi - analizował fan Lively.

Blake skomentowała sprawę, zanim została wywołana przez internautów do tablicy. Okazuje się, że przemalowała umieszczone na czubkach butów klejnoty, by komponowały się z całą stylizacją. Zrobiła to... lakierem do paznokci. Zrezygnowała z białych błyskotek na rzecz czerwonych.

Przepraszam, Manolo Blahnik, za pomalowanie białych klejnotów na butach czerwonym lakierem do paznokci tuż przed tym, nim wyszłam na imprezę. Warto było? - pyta zaczepnie.

Blake Lively przeprasza za pomalowanie butów lakierem do paznokci Instagram/ @blakelively

Myślicie, że Manolo Blahnik złapał się za głowę, gdy zobaczył ten eksperyment? Nie mamy wątpliwości, że wybaczy aktorce modowy wybryk. Może w odpowiedzi na potrzeby tak popularnej klientki zmodyfikuje model szpilek Hangisi.

