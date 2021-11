Więcej ciekawostek ze świata rozrywki znajdziesz na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Pod koniec października rozpoczął się szczyt klimatyczny COP26 w Glasgow. Przez dwa tygodnie światowi liderzy wyrażali swoją troskę o klimat i dyskutowali nad kwestiami, które mają być szansą dla przyszłości naszej planety. Wśród obecnych nie zabrakło książęcej pary - księcia Karola i księżnej Camilli. Jak donosi portal Daily Mail, podczas spotkania księżnej Kornwalii z prezydentem Stanów Zjednoczonych doszło do dość osobliwej sytuacji. Joe Biden miał puścić przy Camilli "głośnego i długiego bąka", który wprawił księżną w osłupienie.

Zobacz wideo Książę Karol i Camilla biją brawo dla pracowników służby zdrowia walczących z koronawirusem

Spektakularne metamorfozy gwiazd. Niektóre z nich nie przypominają samych siebie

Joe Biden puścił bąka w towarzystwie księżnej Camilli

Jak podaje źródło Daily Mail, księżna Camilla i Joe Biden mieli zamienić kilka słów 7 listopada w niedzielę. Krótka pogawędka nie przeszkodziła jednak prezydentowi Stanów Zjednoczonych do wydania z siebie nieprzyjemnego fetoru. Księżna miała być zaaferowana prezydenckimi wzdęciami do tego stopnia, że był to dla niej temat numer jeden podczas całego szczytu klimatycznego.

Był to głośny, długi i wręcz niemożliwy do zignorowania bąk. Camilla nie mogła przestać o tym mówić - informuje źródło portalu.

Zdarzenie zostało okrzyknięte przez użytkowników Twittera jako #Fartgate. Co ciekawe, to nie pierwszy raz, kiedy Joe Biden zostaje "oskarżony" o puszczanie bąków podczas ważnych uroczystości. W maju 2020 roku po internecie krążyło wideo z politykiem, który wydał wzbudzający podejrzenia dźwięk podczas spotkania z gubernatorem Pensylwanii, Tomem Wolfem.

Warnke składa życzenia Polakom na 11 listopada. "Skończysz jak Kurdej-Szatan"

Ze spotkania Camilli z Bidenem nie przedostało się żadne wideo. Dodajmy, że niemal 70 proc. osób dorosłych przyznaje, że od czasu do czasu cierpi z powodu bębnicy, czyli uporczywych gazów.