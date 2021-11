Bądź na bieżąco. Informacje dotyczące zdarzenia na planie westernu "Rust" znajdziesz również na stronie Gazeta.pl.

REKLAMA

Cała czas głośno jest o tragedii, do której doszło w październiku na planie produkcji "Rust". Grający w westernie Alec Baldwin postrzelił reżysera Joela Souzę oraz operatorkę kamery Halynę Hutchins. Kobieta zmarła. W związku ze sprawą jeden z członków ekipy filmowej pracujący przy oświetleniu złożył w Los Angeles pozew cywilny przeciwko osobom związanym z produkcją.

Zobacz wideo Śmierć Ledgera łączono z rolą "Jokera". Jakubik po "Wołyniu" miał koszmary. Granie w tych filmach przypłacili zdrowiem

Ciąg dalszy sprawy z postrzałem na planie westernu "Rust'. Alec Baldwin pozwany przez osobę z ekipy filmowej

W dokumencie wymienieni zostali m.in. Alec Baldwin, asystent reżysera Dave Halls oraz Hannah Gutierrez - zbrojmistrzyni. Serge Svetnoy uważa, że podczas pracy na planie nie przestrzegano zasad bezpieczeństwa, przez co doszło do śmierci Halyny Hutchins. Nie sprawdzono bowiem, jaka amunicja znalazła się w broni wycelowanej w kobietę.

Tworzenie filmu jest wspaniałą sztuką, ale nikt nigdy nie powinien umierać, aby inne osoby miały rozrywkę - powiedział podczas konferencji prasowej prawnik oświetleniowca Gary Dordick.

Nie tylko Halyna Hutchins zginęła na planie. Ich śmierci do dziś przerażają

Svetnoy był jedną z osób, która znajdowała się na planie w dniu wypadku. W pozwie podał, że kula ledwo go wtedy minęła. Mężczyzna trzymał też Hutchins, gdy krwawiła po postrzale. Zdarzenie odcisnęło na nim piętno.

Poczyniony przez niego krok z pozwem nie był podyktowany kwestiami finansowymi, co podkreślił prawnik członka ekipy filmowej. Dordick zaznaczył, że jego klient chce, by w przyszłości nie dochodziło do podobnych wypadków podczas pracy przy produkcjach.

Maja Bohosiewicz wspiera migrantów na granicy. Ostaszewska zapala zielone latarnie

Serge Svetnoy i Halyna Hutchins pracowali ze sobą wielokrotnie przy okazji innych filmów. Śmierć przyjaciółki nim wstrząsnęła, czego wyraz dał w poście poświęconym kobiecie. Już wtedy pisał, że doszło do poważnych zaniedbań. To on też opublikował ostatnie zdjęcie operatorki z planu westernu "Rust".

W sprawie wciąż toczy się śledztwo.