Na antenie TVP emitowana jest 12. edycja programu "The Voice of Poland", w którym po raz kolejny wybierany jest najlepszy głos w Polsce. Program od zawsze budził wiele emocji wśród widzów, którzy nie zawsze byli zadowoleni z werdyktów jurorów. Sporo nieprzychylnych komentarzy zbiera teraz Sylwia Grzeszczak. To stawia pod znakiem zapytania jej przyszłość w show.

"The Voice of Poland". Sylwia Grzeszczak może nie pojawić się w kolejnej edycji programu

Dla Sylwii Grzeszczak 12. edycja "The Voice of Poland" jest debiutem w roli trenerki i jurorki programu publicznego nadawcy. Jej obecność w show nie przypadła do gustu wielu widzom, którzy krytykują piosenkarkę za podejmowane przez nią decyzje. Jak donosi informator Plotka, również produkcja show uważa, że wokalistka nie sprostała wyzwaniu, które zostało przed nią postawione. Może być to więc pierwszy i ostatni raz, kiedy zasiadła na słynnym fotelu.

Sylwia nie spełniła się w roli trenera i chyba każdy zdaje sobie sprawę, że jest to jej pierwsza i ostatnia edycja "Voice'a". Podczas bitew uczyła się kwestii z kartki, a nie były one w żaden sposób wymagające. Produkcja ubolewa, że jest mało spontaniczna - mówi nam osoba pracująca na planie programu.

Mówi się również o niekoniecznie dobrych stosunkach, które mają łączyć Sylwię Grzeszczak z jednym z jurorów "The Voice of Poland". Chodzi o Marka Piekarczyka.

Marek i Sylwia nie bez powodu siedzą od siebie daleko, nie przepadają za sobą. Marek ceni zwłaszcza tych, którzy nauką doszli do miejsca, w którym są - twierdzi informator Plotka.

Po najnowszym odcinku "The Voice of Poland" w programie pozostało 17 uczestników, którzy przeszli do kolejnego etapu. W drużynie Sylwii Grzeszczak zostali Daniel, Rafał, Igor oraz Julia.