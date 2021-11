Więcej ciekawych stylizacji gwiazd znajdziecie w naszym boksie na gazeta.pl.

Sklep internetowy eobuwie.pl z okazji Black Friday zorganizował imprezę, na której pojawili się przedstawiciele celebryckiego świata. Przed fotoreporterami chętnie pozowali: Sylwia Madeńska, Olga Król z ostatniej edycji "Top Model", Magda Wójcik - zwyciężczyni "Big Brothera" czy Maciej Musiałowski. Przyjęcie uświetniła swoją obecnością Julia Kuczyńska, która idealnie wpisała się w obowiązujący dress code: im więcej błysku, tym lepiej.

Maffashion lśni na imprezie sklepu internetowego. Robotę wykonały szpilki od Balenciagi

Dla Maffashion 10 listopada był intensywnym dniem. Najpierw relacjonowała na Instagramie tzw. press day marki biżuteryjnej Yes, a następnie z dużym opóźnieniem przetransportowała się do salonu piękności, by zrobić się na bóstwo i wystylizować na rozpoczynającą długi weekend imprezę sklepu internetowego eobuwie.pl.

Julia na tę okazję wybrała cielistą sukienkę mini ozdobioną srebrnymi frędzlami i gorsetem z dość głęboko wyciętym dekoltem. Kreację dopełniały charakterystyczne buty na wysokim obcasie hiszpańskiego domu mody Balenciaga. Czarne szpilki z mieniącym się na srebrno elementem świetnie komponowały się z resztą stylizacji. Blogerka narzuciła na siebie klasyczny, długi płaszcz, który dodał "lookowi" ponadczasowej elegancji. Do tego subtelny makijaż, delikatne fale we włosach i efekt "wow" gwarantowany.

Maffashion AKPA

Trzeba przyznać, że Maffashion wyróżniała się klasą spośród innych przybyłych na #eobuwieblackfridayparty. Wam również ta stylizacja przypadła do gustu?

