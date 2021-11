Interesują cię stylizacje gwiazd? Więcej tekstów na ten temat znajdziesz na Gazeta.pl.

Książę Harry i Meghan Markle w środową noc pojawili się na gali Salute to Freedom w Intrepid Museum w Nowym Jorku. Ona piękna jak zawsze, on elegancki i dostojny. Po wygłoszonym przez Harry'ego przemówieniu udali się na ściankę, gdzie uwagę zwracały ich stylizacje - w tym elementy przypięte do sukni i marynarki - nawiązujące do ważnego dla nich wydarzenia.

Książę Harry i Meghan Markle brylują na czerwonym dywanie

Meghan Markle i książę Harry uśmiechnięci wkroczyli na czerwony dywan. Pozowali przed obiektywami paparazzi, a w międzyczasie rozmawiali z gośćmi. Aktorka wyglądała wspaniale. Zaprezentowała się w czerwonej kreacji do samej ziemi z trójkątnym dekoltem i odkrytymi ramionami. Suknia robiła wrażenie ze względu na swoją długość - była rozkloszowana i ciągnęła się za Markle po dywanie. Wybór padł na projekt od Caroliny Herrery. Całość uzupełniły szpilki Giuseppe Zanottiego. Wnuk królowej z kolei wybrał klasyczny czarny garnitur oraz welurową muszkę w tym samym kolorze.

Małżeństwo dopełnili stylizację pewnym elementem przypiętym po lewej stronie - czerwonym makiem, który jest symbolem pamięci o brytyjskich żołnierzach poległych w wojnie. Wszystko w związku z Dniem Pamięci przypadającym na 11 listopada. Więcej zdjęć w naszej galerii.

