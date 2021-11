Więcej o rodzinie królewskiej przeczytasz na Gazeta.pl

Meghan Markle i książę Harry do tej pory wątpili w swój powrót do Wielkiej Brytanii. Wszystko uległo nagłej zmianie, kiedy świat obiegła informacja o pogarszającym się stanie królowej Elżbiety. W połowie października musiała wycofać się ze swoich zobowiązań, co zaniepokoiło Harry’ego. Podjął decyzję, która nie spodobała się jego żonie.

Jak podaje informator, książę Harry był gotowy zdecydować się na najbliższy lot British Airways z Los Angeles. Podjął także napięte negocjacje z Meghan Markle. Instynkt podpowiadał mu, że powinien wrócić na Wyspy. Nie chciał zrobić tego sam. Jego żona uważała jednak, że ich córka Lili jest jeszcze za mała na takie podróże i nie zdążyła przyjąć wszystkich szczepionek. Wtedy wpadł na pomysł, aby zabrać ze sobą dwuletniego syna Archiego.

Książę Harry chce zabrać swojego syna do Wielkiej Brytanii

Harry chciał, aby jego syn chociaż trochę rozweselił królową swoją wizytą. Meghan nie była dobrze nastawiona do tego pomysłu. Książę Harry i Archie w ciągu ostatnich miesięcy zbudowali niesamowitą więź na linii ojciec-syn. Z tego względu księżna została przegłosowana w kwestii wyjazdu.

Jednak wydaje się, że Meghan została przegłosowana przez swojego męża i pierworodnego, przynajmniej na początku, dzięki więzi ojciec-syn, którą zbudowali w ostatnich miesiącach - podaje informator zagranicznego tabloidu.

Książę Harry twierdzi, że termin "Megxit" wymyślono z nienawiści do Meghan

Meghan Markle powierzyła opiekę nad Archiem swojemu mężowi

Meghan Markle i książę Harry podzielili się opieką nad dziećmi. Kiedy księżna usypia Lili, on czyta lub opowiada Archiemu historie o życiu w Wielkiej Brytanii. Dwulatek wie, że jego prababcia jest wyjątkową kobietą i zawsze o nią pyta. Harry uważa, że syn jest jego buntowniczą kopią.

Królowa Elżbieta upiera się, aby Harry wrócił do domu na Boże Narodzenie

Ostatecznie książę Harry zdecydował się opóźnić podróż. Królowa Elżbieta upiera się, że czuje się dobrze i nie potrzebuje dodatkowego zamieszania wokół swojej osoby. Pragnie jednak, aby Harry wraz z dziećmi wrócił do domu na święta Bożego Narodzenia. Książę jest spakowany i gotowy polecieć do Wielkiej Brytanii, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba. Informator zagranicznego tabloidu podaje, że u jego boku na pewno pojawi Archie.