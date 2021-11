Więcej newsów na temat członków rodziny królewskiej znajdziecie w naszym boksie na gazeta.pl.

9 listopada Meghan Markle wzięła udział w hucznym świętowaniu 20-lecia istnienia DealBook - rubryki "The New York Times", w której cyklicznie publikowane są felietony o tematyce politycznej, ekonomicznej i biznesowej. Autorem tekstów i materiałów audio jest Andrew Ross Sorkin, który jako gospodarz dwudniowego wydarzenia zorganizowanego w ramach jubileuszu zaprosił do studia na rozmowę kilkoro ekspertów i znanych osób, w tym właśnie księżną Sussex czy chociażby Matthew McConaugheya.

Jak żona księcia Harry'ego wypadła podczas wywiadu? Dawno nie okazywała publicznie takiej radości, choć stylizacja, którą na tę okazję wybrała, mogłaby się na pierwszy rzut oka wydawać smutna i nudna. Nic z tych rzeczy. Robotę wykonał pasek!

Meghan Markle cała na czarno. Stylizację ozdobiła ekstrawaganckim paskiem

Gładka bluzka z rękawem do łokci, eleganckie spodnie z lekko rozszerzanymi nogawkami i szpilki na wysokim obcasie - a wszystko to zachowane w stonowanej, czarnej kolorystyce. Brzmi klasycznie, ale też trochę skromnie. Meghan Markle zadbała jednak o to, by zachować miano ikony stylu, dlatego po raz kolejny udowodniła, że można bawić się modą nawet w prostej, z pozoru, stylizacji. Dobrała do niej rzucający się w oczy pasek z ozdobną, charakterystyczną, złotą klamrą.

Podczas publicznego wystąpienia żona księcia Harry'ego opowiadała o tym, jak kobiety mogą osiągnąć parytet ekonomiczny i zawodowy.

Dołączają do nas przełomowe postaci, aby omówić odgórne rozwiązania i zastanowić się, w jaki sposób wspólne doświadczenia wpłynęły na ich myślenie o tworzeniu możliwości dla innych - czytamy w oficjalnej zapowiedzi wywiadu na stronie DealBook.

Meghan Markle w trakcie rozmowy z felietonistą wyznała, że jest szczęśliwa, zdrowa i zadbana. Widać to w jej zachowaniu? Poniżej przemycamy wam dawkę radości od księżnej Sussex.

