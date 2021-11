Więcej newsów o wpadkach influencerów znajdziecie w naszym boksie na gazeta.pl.

Jennifer Aniston opublikowała na Instagramie nagranie, na którym widać, jak przyrządza kawę. Do napoju dorzuciła reklamowany produkt marki Vital Proteins i dała do zrozumienia, że właśnie tym rytuałem rozpoczyna każdy kolejny dzień. Internauci, a dokładniej właściciele profilu o nazwie Celeb Spellcheck, dopatrzyli się jednak pewnych nieścisłości. Zauważyli, że do promocyjnego filmiku wkradły się "obce dłonie". Zasugerowali, że aktorka reklamuje produkt, którego sama nie przygotowuje i nazwali ją mistrzynią influencerskiej porażki.

Jennifer Aniston zaliczyła wpadkę na Instagramie. Jedna reklama, różne dłonie?

Czyżby była partnerka Brada Pitta zatrudniała służbę, która pomaga jej parzyć poranną kawę? Wszystko jest możliwe. A takie podejrzenie przybrało na sile po tym, gdy Jennifer Aniston opublikowała w sieci sponsorowany post. Na początku nagrania widać, jak dłonie z pomalowanymi na czerwono paznokciami przyrządzają napój, do którego dosypują kolagenową mieszankę.

Następnie w kadrze pojawia się twarz Jennifer Aniston, która delektuje się pyszną kawą. Aktorka trzyma kubek rękoma i jak się pewnie domyślacie - próżno szukać na nich chociażby skrawka czerwieni. W ekspresowym tempie zmieniła kolor paznokci? Fani podejrzewają, że reklamie, którą przedstawiła, w rzeczywistości nie można przypisać jej autorstwa, a gwiazda miała jedynie "zagrać buzią", co mocno uderza w wiarygodność kampanii.

Jennifer Aniston Instagram/ @jenniferaniston

Niektórzy jednak bronią idolki i widzą inne wytłumaczenie tej intrygującej nieścisłości. Przekonują, że Jennifer prawdopodobnie kręciła wideo przez wiele dni i zapomniała dopasować kolor lakieru do paznokci do odpowiednich ujęć. Myślicie, że ta wersja zdarzeń jest prawdopodobna?