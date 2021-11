Więcej informacji ze świata show-biznesu znajdziecie na Gazeta.pl.

Ryszard "Szczena" Dąbrowski stał się popularny dzięki udziałowi w serialu dokumentalnym "Chłopaki do wzięcia". Był jednym z wiejskich kawalerów, którzy poszukują miłości. "Szczena" nie ukrywał, że ma problem z nadużywaniem alkoholu. To wiązało się też z jego kłopotami z prawem. Bohater programu trafił nawet do więzienia za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Kiedy u boku "Szczeny" pojawiła się Asia, a potem syn Marcel wydawało się, że w życiu Ryśka zajdą zmiany.

Ryszard "Szczena" Dąbrowski musiał oddać dziecko. Teraz czeka na następne

W niedawno udzielonym wywiadzie dla kanału TVreklama bohater "Chłopaków do wzięcia" przyznał się, że jego rodzinne relacje są mocno skomplikowane. Po awanturze i bójce, jaka miała miejsce w jego domu, mały Marcel został odebrany rodzicom i trafił do rodziny zastępczej. "Szczena" zapewnił, że nie uderzył partnerki ani syna. Obwinia sąsiadów, że niepotrzebnie zawiadomili policję.

Była mała awantura, zadzwonili po policję i zabrali nam dziecko. A, jak widać, jesteśmy cali i zdrowi, nie bijemy się, ktoś nas oskarża o to, że bijemy synka. Teraz Marcelek jest w jakiejś tam rodzinie zastępczej czy tam czymś - przyznał w wywiadzie.

Ryszard i Asia chcą odzyskać syna. W wywiadzie zapewniali, że nie wychowywali go wystarczająco dobrze. Zapewnili też, że kolejnym dzieckiem, będą się zajmować o wiele lepiej.

Jeżeli będzie, to będziemy starać się je wychować lepiej niż Marcela. Z Marcelem, siłą rzeczy, trochę nam źle to wychodzi. Ale myślę, że z następnym dzieckiem uda nam się to lepiej ogarnąć - zapewniał "Szczena".

Czy to oznacza, że Ryszard i Asia spodziewają się kolejnego dziecka? Partnerka "Szczeny" zapytana o to odpowiedziała:

Powiem tak, to będzie wielką niespodzianką. Ja nikomu niczego nie będę zdradzała.

"Szczena" oprócz Marcela sześcioletnią córkę. Byłoby to zatem trzecie dziecko Ryszarda.