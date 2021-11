Więcej ciekawych artykułów na stronie głównej Gazeta.pl

"Sprawa dla reportera" podbija TikToka. Jak zmieniła się przez lata Jaworowicz?

Magda Mołek po odejściu z TVN założyła swój własny kanał na YouTube - "W moim stylu". Dziennikarka zaprasza ciekawych gości i podejmuje śmiałe tematy. Niedawno jej gościnią była Justyna Kopińska - dziennikarka i socjolożka, która opowiedziała o kondycji Kościoła w Polsce. Podczas rozmowy poruszony został temat nauki religii w szkołach. Części internautów ten fragment wywiadu się nie spodobał.

Magda Mołek o nauce religii w szkołach

Magda Mołek w rozmowie z Kopińską podzieliła się osobistymi przeżyciami dotyczącymi odejścia z Kościoła. Dziennikarka opowiedziała o bolesnych doświadczeniach z parafii i o tym, co usłyszała od księdza, kiedy zmarł jej ojciec. W pewnym momencie rozmowa zeszła na temat lekcji religii w szkołach. Mołek przytoczyła statystki, które pokazują, że coraz więcej dzieci rezygnuje z uczęszczania na religię czy etykę (zwłaszcza młodzież w szkołach średnich). Przyznała, że sama jest "dzieckiem słynnych salek katechetycznych". Przypomniała, że w 1989 roku Episkopat zażądał wprowadzenia religii do polskich szkół.

Odgrzebałam rozmowę Teresy Torańskiej z premierem Mazowieckim (...) 'Rząd, który przeprowadzał tak wiele trudnych rzeczy, nie mógł mieć w Kościele przeciwnika' - mówił. I tym oto sposobem wprowadzono do szkół rozporządzeniem, a nie ustawowo.

Mołek wspomniała też fragment wypowiedzi Mazowieckiego, z którego wynikało, że na wprowadzenie religii do szkół do 1 września 1990 roku naciskał ówczesny prymas Polski Józef Glemp. Jednocześnie przypomniała, że dziś religia w szkołach jest opłacana z budżetu państwa i kosztuje to podatników rocznie miliardy złotych.

Magda Mołek odpowiada na zaczepkę fana

Ta wypowiedź bardzo nie spodobała się części widzów Mołek. Dziennikarka udostępniła więc na swoim Instagramie jedną z prywatnych wiadomości od internauty.

Przeszkadza pani religia w szkole? Dlaczego? Tak mówicie gwiazdy, gwiazdeczki z Insta, że każdy ma wolną wolę, sam decyduje o sobie, więc tak samo z religią. Jeśli ktoś nie chce, nie chodzi. W czym problem? - ironizował jednej z widzów.

Dziennikarka dobitnie odpowiedziała.

Tak. Przeszkadza mi. 1,5 mld zł, które rocznie wydajemy na nauczanie religii z budżetu przeznaczyłabym na dużo ważniejsze sprawy - czytamy.

Mołek również pokusiła się o ironię i zaczepnie podpisała się "Gwiazdeczka".

Przypomnijmy, że tylko w tym roku 70 procent uczniów szkół średnich w Łodzi wypisało się z zajęć.