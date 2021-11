Rodzinne dramaty gwiazd? Więcej przeczytacie o tym na Gazeta.pl.

Pieniądze nie są jedyną kwestią, która Maryli Rodowicz i Andrzejowi Dużyńskiemu spędza sen z powiek. Artystka uważa, że eks-mąż psuje jej wizerunek i szerzy kłamstwa na jej temat. Ostatnio poszło o masło, którym Rodowicz rzekomo go tuczyła, choć wiedziała, że Dużyński chce zrezygnować ze spożywania zbędnych kalorii.

Maryla Rodowicz i Andrzej Dużyński - czy kłótnia kiedyś się skończy?

Pięć lat - tyle Maryla Rodowicz i Andrzej Dużyński toczą spory okołorozwodowe. Wtedy ogłosili, że formalnie zamierzają się rozstać, jednak ostatecznie sprawa miała miejsce dopiero w lipcu tego roku. Wokalistka zarzucała mężowi m.in. zdradę i liczyła, że to on będzie winny rozpadowi małżeństwa. Dowodów na niewierność biznesmena nie było, dlatego sąd stwierdził, że obydwoje po równo przyczynili się do zakończenia relacji. A dla Rodowicz oznaczało to, że nie mogła starać się o wysokie alimenty, które - jak twierdzi - są jej bardzo potrzebne. Uważała, że jeśli ich nie dostanie, będzie musiała pracować do końca życia. Postanowiła zatem zawalczyć o ich podwyższenie.

Rodowicz walczy z Andrzejem Dużyńskim o podwyższenie alimentów [do prawie 30 tys. złotych miesięcznie] - twierdzi informator magazynu "Party".

Rodowicz nie chce rezygnować z walki o wyższe alimenty, bo - jej zdaniem - jest ofiarą męża, który szerzy plotki na jej temat. Liczy, że w sądzie zagra mu na nosie i osiągnie upragniony cel.

