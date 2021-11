Więcej newsów o zagranicznych gwiazdach znajdziecie w naszym boksie na gazeta.pl.

Adele wystąpiła w świątecznej reklamie sklepu internetowego Amazon. Choć mogłoby się wydawać, że wokalistka jest jedynie tłem spotu (nie pokazuje się na wizji, słychać jej głos w nowym singlu), wykonywany przez nią przedpremierowo utwór "Hold On" nadaje niepowtarzalny klimat i tematycznie pasuje do przekazu kampanii "Kindness, the greatest gift". Słowa piosenki są wzruszające. Warto posłuchać.

Adele śpiewa nowy singiel w świątecznej reklamie Amazonu

W "Hold On" Adele rozprawia się z szarą rzeczywistością. Śpiewa o przetrwaniu i panującym w jej życiu bałaganie.

I swear to God I’m such a mess,

the harder I try I regret

Every day feels like the road I’m on

might just open up and swallow me whole

Let time be patient / Let pain be gracious (…)

Just hold on, just hold on

I will survive.

W wolnym tłumaczeniu: "Przysięgam na Boga, jestem bałaganem/ Im mocniej się staram, tym bardziej żałuję/ Każdy dzień jest jak droga, która może się rozstąpić i pochłonąć mnie w całości/ Niech czas będzie cierpliwy, a ból łaskawy/ Po prostu trzymam się, przetrwam".

Warunki pracy w Amazonie

Świąteczna reklama Amazonu, tak jak singiel Adele, niesie za sobą głębszy przekaz. Kampania ma zwrócić uwagę na to, że w życiu pełnym smutku najbardziej cenny jest drobny, miły gest, którego nie można zastąpić drogimi prezentami. Przesłanie piękne, ale dość intrygujące w zestawieniu z tym, jak wspomniany sklep internetowy traktuje swoich podwładnych. Hasło "Kindness, the greatest gift" stoi w jawnym konflikcie z tym, co zarzucane jest firmie, czyli z nieludzkimi praktykami stosowanymi wobec pracowników. Od dawna mówi się o tym, że Amazon narzuca im wiele irracjonalnych nakazów i zakazów oraz nie zapewnia godnych warunków zatrudnienia.

Media niejednokrotnie informowały, że pracownicy magazynów wykonują swoje obowiązki w czterdziestostopniowym upale. Mają jedynie siedem minut na przebranie się w strój roboczy, nie mogą zbyt często między sobą rozmawiać, nakładać na usta szminek, nosić na ręku zegarka i wnosić na halę gum do żucia. Podczas dniówki piją wyłącznie wodę z przezroczystych butelek i stosują się do nakazu oszczędzania taśmy klejącej, której nadmierne zużycie jest karane. Za każde odstępstwo od ustalonych "norm", otrzymują ujemne punkty. Zdobycie siedmiu takich punktów równoznaczne jest z pożegnaniem się z pracą w tym, wydawałoby się, nowoczesnym przedsiębiorstwie.

Czyżby Adele o tym zapomniała, angażując się w projekt Amazonu?

