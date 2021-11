Bądź na bieżąco. Więcej ciekawych artykułów o gwiazdach przeczytasz na Gazeta.pl.

Dominika i Michał Chorosińscy są małżeństwem od 19 lat. Chociaż ich uczucie musiało przejść trudną próbę, wyszli z niej zwycięsko. Od tamtego czasu dbają o swoją prywatność i życie rodzinne trzymają z dala od blasku fleszy. W poniedziałkowy wieczór para pojawiła się na premierze filmu "Nędzarz i madame". Michał Chorosiński zaskoczył wszystkich swoją fryzurą.

Dominika i Michał Chorosińscy razem na czerwonym dywanie

Dominika i Michał Chorosińscy pojawili się na premierze filmu w skromnych stylizacjach. Ona wybrała botki, skórzane spodnie, top i marynarkę - wszystko w odcieniach granatu i czerni. On włożył ciemne spodnie i koszule. Jednak uwagę przykuła fryzura aktora. Michał nosi teraz sięgające do ramion, mocno skręcona loczki.

Dominika i Michał Chorosińscy historia związku

Aktorzy pobrali się w 2002 roku. Razem wychowują szóstkę dzieci: Anastazję, Matyldę, Józefa, Piotra, Jana Pawła oraz najmłodszą córeczkę, która urodziła się w zeszłym roku. Jej imienia do tej pory nie zdradzili. Chociaż oboje deklarują, że rodzina jest dla nich największą wartością, kilka lat temu ich małżeństwo przeszło poważny kryzys. Dominika wdała się w romans z o 10 lat starszym reżyserem. Jego owocem jest trzecie dziecko gwiazdy, syn Józek. Ostatecznie aktorka wróciła do męża, który uznał dziecko za swoje. Po paru miesiącach Michał przyznał się do zdrady. Jednak i tym razem małżonkowie postanowili sobie wybaczyć.

Skleiliśmy małżeństwo, choć z ludzkiego punktu widzenia było to niemożliwe. Najpierw zaczęła mnie rozsadzać tęsknota za sakramentami. Pewnego dnia na targach książki przypadkowo natknęłam się na dzienniczek siostry Faustyny. Przeglądając go, znalazłam zdanie, że mogą przyjść do mnie najwięksi grzesznicy. Poczułam, że zalewa mnie strumień boskiej miłości. Dziś uważam, że to między innymi siostra Faustyna uratowała moje małżeństwo - zdradziła Chorosińska w jednym z wywiadów.

W życiu Dominiki i Michała bardzo ważną rolę odgrywa wiara. W 2016 zostali ambasadorami Światowych Dni Młodzieży. W 2019 roku Dominika Chorosińska zdecydowała o porzuceniu aktorstwa na rzecz polityki, wystartowała w wyborach do parlamentu z ramienia PiS. Od tamtego czasu poświęca się karierze posłanki.