Bądź na bieżąco. Więcej artykułów o brytyjskiej rodzinie królewskiej przeczytasz na Gazeta.pl.

REKLAMA

Księżna Diana miała płatną pracę przed zaręczynami z księciem Karolem

Pomimo tego że ojciec księżnej Diany był hrabią, ona jako młoda dziewczyna chodziła do pracy. Była nianią i nauczycielką w londyńskim przedszkolu. To uczyniło ją pierwszą książęcą panną młodą, która miała płatną pracę przed zaręczynami.

Księżna Diana, książę Karol Photonews Scotland / Rex Feature / East News

Wybrała sobie pierścionek zaręczynowy od jubilera

Pierścionek zaręczynowy Lady Di jest jednym z najsłynniejszych świecidełek w historii. Jednak nie został wybrany zgodnie z tradycją, z którą powinien być wykonany na specjalne zamówienie rodziny królewskiej. Diana wybrała 12-karatowy cejloński szafir otoczony diamentami z katalogu marki Garrard & Co. Zgodnie z testamentem księżnej, pierścionek odziedziczył starszy syn, książę William. Obecnie nosi go jego żona.

Księżna Diana, książę William HUSSEIN ANWAR/SIPA/East News

Urodziła w szpitalu

Królewscy potomkowie przychodzili na świat w pałacu. Zmieniła to księżna Diana, która postanowiła urodzić pierwsze dziecko w szpitalu St. Mary's. Kiedy udawała się do domu wraz z księciem Karolem, przedstawiła światu syna, zapoczątkowując w ten sposób nową tradycję. Księżna Kate i książę William poszli w jej ślady.

Księżna Diana, książę Karol, książę William Rex Features/East News

Lady Di postanowiła nie nosić kapeluszy i rękawiczek, za to nosiła czerń

Nieodłącznymi elementami stylizacji królowej Elżbiety II są kapelusz i rękawiczki. Księżna Diana odmówiła noszenia tych dodatków. Eleri Lynn, kurator wystawy poświęconej stylowi Lady Di, w rozmowie z "People" wyjaśniła decyzję księżnej.

Zrezygnowała z królewskiego protokołu noszenia rękawiczek, ponieważ lubiła trzymać się za ręce, gdy odwiedzała ludzi lub uścisnąć dłoń i mieć bezpośredni kontakt. Przestała również nosić kapelusze, ponieważ powiedziała: "Nie można przytulić dziecka w kapeluszu".

Diana nosiła też czerń, która do jej pojawienia się w rodzinie królewskiej była zarezerwowana jedynie na czas żałoby.

Księżna Diana WOJTEK LASKI/East News

Wysłała dzieci do publicznej szkoły i chciała, żeby doświadczyli normalnego życia

Dzięki decyzji mamy, książę William został pierwszym następcą brytyjskiego tronu, który uczęszczał do szkoły publicznej. Oprócz chodzenia do szkoły z dziećmi o niekrólewskim pochodzeniu, księżna Diana zadbała, aby jej synowie doświadczali rzeczy, które zapewniłyby im poczucie "normalnego" dzieciństwa. Zabierała Williama i Harry'ego do parków rozrywki czy restauracji McDonald's.

Księżna Diana, książę William, książę Harry Cassidy and Leigh / Rex Features / East News