Brat Meghan Markle upokorzył ją w dniu ślubu. Znów zabrał głos. Posypał głowę popiołem

Więcej o rodzinie królewskiej przeczytasz na Gazeta.pl

REKLAMA

Thomas Markle Jr. jest starszym bratem księżnej Meghan. Rodzeństwo ma tego samego ojca, jednak nie przeszkodziło to w publicznym upokorzeniu siostry. Mężczyzna mówił, że jego siostra jest pusta, a oprócz tego w dniu ślubu z księciem Harrym postanowił upublicznić list, w którym stwierdzi, że jego siostra zniszczy życie swojemu mężowi. Podkreślał, że ceremonia jest "największym błędem królewskich ślubów", a ich ojciec popadł w długi, aby zapewnić Meghan Markle dobry start w świecie filmowym.

Zobacz wideo Rodzina królewska to firma. Co teraz z Harrym i Meghan?

ZOBACZ TEŻ: Wszystkie partnerki księcia Karola. Księżna Diana w czasie związku cierpiała na depresję, inna kobieta odrzuciła jego oświadczyny

Brat Meghan Markle został gwiazdą "Big Brothera"

Brat księżnej Meghan ma za sobą szemraną przeszłość. Oprócz upokarzania siostry ma na swoim koncie areszt po libacji alkoholowej czy grożenie bronią własnej partnerce. Nie przeszkodziło mu to w uzyskaniu statutu celebryty. Thomas Markle Jr. dołączył do ekipy australijskiej odsłony "Big Brothera". Na antenie show postanowił przeprosić swoją siostrę.

Thomas Markle Jr. publicznie przeprasza księżną Meghan

Thomas Markle Jr. przyznał, że list pisał pod wpływem emocji. Uraziło go, kiedy księżna Meghan nazwała go dalszą rodziną i stwierdziła, że się nie znają. Te słowa bardzo go dotknęły, jednak wie, że nie postąpił słusznie. Przeprasza swoją siostrę za zaistniałą sytuację.

Pierwszą rzeczą, którą chcę powiedzieć, to to, że was przepraszam z całego serca za swój wstrętny list, który napisałem przed waszym ślubem - Thomas Markle Jr. przeprasza księżną Meghan w pokoju Wielkiego Brata.

Dlaczego Harry i Meghan trzymają kciuki za czwartą ciążę Kate Middleton?

Brat Meghan Markle wyjaśnił, dlaczego zaatakował siostrę

Brat Meghan Markle przyznał, że w dzieciństwie miał bardzo dobre relacje z siostrą. Jej późniejsze słowa zabolały go tego stopnia, że postanowił wybudować wokół siebie mur. Chciał w ten sposób się chronić. Są to już drugie przeprosiny w stronę księżnej. Kilka dni wcześniej Thomas Markle Jr. udzielił wywiadu dla australijskiego portalu. Zaapelował o pojednanie z siostrą.